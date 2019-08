Wie schlimm steht es um den heimischen Wald? Davon will sich heute auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann ein Bild machen - bei einer Exkursion im Südschwarzwald.

Zwei Hitze-Sommer in Folge und Bäume, die immer stärker von Schädlingen befallen sind: Der Wald in Baden-Württemberg hat zunehmend Probleme. Verbreitet gibt es massive Schäden durch Trockenheit und Borkenkäfer. Heute macht sich auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor Ort ein Bild der Lage.

Ministerpräsident Kretschmann will sich ein Bild von der Situation des Waldes machen. (Archivbild) SWR

Gemeinsam mit Forstminister Peter Hauk (CDU) besucht er in der Schwarzwaldgemeinde Ühlingen-Birkendorf (Kreis Waldshut) Wälder, in denen es Schäden gibt. Geführt wird die Exkursion von Forstexperten aus dem Landkreis. Sie zeigen Kretschmann einen naturbelassenen Bannwald sowie einen Wirtschaftswald für die Holzverarbeitung.

Besonders Fichten sind gefährdet

Welche Probleme sind aktuell am dringendsten? Was ist jetzt zu tun? Um diese Fragen wird sich die Waldbegehung drehen. Besonders der große Bestand an Fichten in baden-württembergischen Wäldern ist durch zunehmende und länger andauernde Hitze gefährdet.

Notfallplan angekündigt - bundesweiter Waldgipfel geplant

Unter dem Eindruck schwerwiegender Waldschäden hatte Forstminister Hauk bereits einen Notfallplan in Aussicht gestellt. Zusätzlich fordert er Hilfszahlungen vom Bund. Nach Einschätzung von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) sind für die Bewältigung der Waldschäden in den kommenden Jahren bundesweit mindestens 1,5 Milliarden Euro nötig. Am 25. September will sie bei einem "Waldgipfel" mit den Ländern über konkrete Hilfen sprechen.