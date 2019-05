Laut Forschern aus Freiburg wird die Zahl der Mitglieder in den beiden großen Kirchen in den kommenden Jahrzehnten stark zurückgehen. Die Höhe der Kirchensteuereinnahmen bleibt gleich.

Die Finanzwissenschaftler der Universität Freiburg haben erstmals eine Mitglieder- und Kirchensteuervorausberechnung für die 20 evangelischen Landeskirchen und die 27 katholischen Bistümer in Deutschland erstellt. Demnach wird die Zahl der Kirchenmitglieder in den beiden großen Kirchen in diesem Zeitraum von derzeit circa 45 Millionen auf circa 23 Millionen sinken.

Die am Donnerstag veröffentlichte Prognose geht davon aus, dass die württembergische evangelische Landeskirche im Jahr 2060 rund eine Million Mitglieder zählt - derzeit sind es zwei Millionen. Auch die badische evangelische Landeskirche könnte sich von derzeit etwa 1,15 Millionen Mitgliedern auf etwa 600.000 fast halbieren. Für die Erzdiözese Freiburg würde die Projektion bedeuten, dass in Baden und Hohenzollern dann statt 1,8 Millionen noch etwa 900.000 Katholiken leben.

Viele Austritte bei jungen Erwachsenen erwartet

Die Prognose basiert zum einen auf der demografischen Entwicklung und zum anderen auf der Annahme, dass sich die Trends bei Taufen sowie Ein- und Austritten fortsetzen. Kirchenaustritte gelten als wichtigster Faktor: Sie sind vor allem bei jungen Erwachsenen zwischen 25 und 40 Jahren überdurchschnittlich häufig.

Kirchenvertreter geben sich kämpferisch

Die Leitung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg sieht in den Zahlen vor allem eine Folge des demografischen Wandels. Schon in 15 bis 20 Jahren werde es in Baden-Württemberg mehr Rentner als Erwerbstätige geben, hieß es in einer Mitteilung. Laut Landesbischof Frank Otfried July ist die Prognose eine "Aufforderung und Ermutigung, weiterhin das Evangelium zu verkündigen und Kirche im 21. Jahrhundert zu sein".

Inge Schneider, Präsidentin der württembergischen Landessynode, sieht in der erwarteten Mitgliederentwicklung eine Herausforderung, Menschen zu erreichen, die noch nicht getauft sind oder der Kirche gleichgültig gegenüberstehen.

Prognose "nicht so dramatisch"

Der badische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh hält die Prognose angesichts des langen Zeitraums für "nicht so dramatisch". Es sei heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr, in der Kirche zu sein. Der Abbruch des Kontakts zur Kirche erfolge vor allem im dritten Lebensjahrzehnt, sagte Cornelius-Bundschuh. Auch junge Leute, die sich zuvor etwa in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert hatten, sagten dann oft, "Kirche interessiert uns jetzt nicht". Dabei gebe es viele Themen, die auch junge Leute beschäftigten, zu denen die Kirchen etwas zu sagen habe. Als ein Bespiel nannte er die Schülerbewegung "Fridays for Future".

Freiburgs Erzbischof Stephan Burger will sich mit den zurückgehenden Mitgliederzahlen nicht einfach abfinden. Man müsse zeigen, "dass Kirche für die Lebensfragen der Menschen relevant ist und bleibt", sagte Burger laut einer Mitteilung des Erzbistums. Deshalb müsse die Kirche neben den traditionellen Wegen der Seelsorge auch neue Wege beschreiten. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart äußerte sich zunächst nicht zu der Prognose.

Gleich hohe Kirchensteuereinnahmen bei der Hälfte der Mitglieder

Die Forscher der Freiburger Universität haben auch berechnet, wie sich die Höhe der Kirchensteuer bis 2060 verändern wird. Demnach werden beide Kirchen im Jahr 2060 rund zwölf Milliarden Euro an Kirchensteuern zur Verfügung haben. Das ist fast ebenso viel wie im Jahr 2017, obwohl sich die Zahl der Mitglieder halbieren wird.

Zu erklären ist das laut den Forschern hauptsächlich durch steigende Löhne und Gehälter in den kommenden Jahrzehnten. Allerdings werden sich die Kirchen trotz der voraussichtlich weitgehend gleichbleibenden Einnahmen wegen des Kaufkraftverlustes nur noch die Hälfte des Bisherigen leisten können. Damit sich die Kirchen von ihren Steuereinnahmen im Jahr 2060 den gleichen "kirchlichen Warenkorb" leisten können wie 2017, bräuchten sie Kirchensteuereinnahmen in Höhe von knapp 25 Milliarden Euro, heißt es in der Studie.