Bei der Messung von Luftschadstoffen sind die Werte an individuellen Messstationen entscheidend und nicht Mittelwerte. So hat der Europäische Gerichtshof am Mittwoch geurteilt. Das hat weitreichende Auswirkungen auf Baden-Württemberg.

Bei der Messung von Luftschadstoffen in Europa gelten nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) strenge Vorgaben. Schon die Überschreitung von Grenzwerten an einzelnen Messstellen gilt demnach als Verstoß gegen EU-Regeln, befanden die obersten Richter am Mittwoch in Luxemburg. Bürger können zudem bei Gericht überprüfen lassen, ob Messstationen richtig platziert sind.

Im konkreten Fall hatten Einwohner der belgischen Hauptstadt Brüssel und eine Umweltorganisation belgische Behörden darauf verklagt, einen ausreichenden Luftqualitätsplan zu erstellen und die nötigen Messstationen einzurichten. Das belgische Gericht bat den EuGH um Auslegung des EU-Rechts.

Messstation am Stuttgarter Neckartor bleibt umstritten

Das Urteil dürfte weitreichende Folgen für Baden-Württemberg haben. Wo genau Messstellen platziert sind und welche Spielräume es bei der Einhaltung von Grenzwerten gibt, wurde im Landtag in der letzten Zeit immer wieder heftig diskutiert, vor allem mit Blick auf die Diesel-Fahrverbote. Insbesondere die Messstation am Stuttgarter Neckartor sorgte für Streit. Dort wurde 2018 ein Wert von 71 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen - die höchste Belastung in ganz Deutschland. Die baden-württembergische CDU forderte Anfang des Jahres, die Grenzwerte für Stickoxide auf den Straßen neu festzulegen und die Standorte der Messstationen zu überprüfen.