In Baden-Württemberg kommen doppelt so viele Flächen für den Bau von Windkraftanlagen infrage wie bislang angenommen. Das geht aus dem Windatlas von Umweltminister Untersteller hervor.

Etwa 6,2 Prozent der Landesfläche seien für den Bau von Windkraftanlagen in Baden-Württemberg geeignet. Das sei etwa doppelt so viel wie bislang berechnet worden war, sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart. Der neue Windatlas weist mehr Potenzial für die Windkraft am Rheingraben und in Oberschwaben aus. In Hohenlohe sind dagegen weniger lohnende Gebiete vermerkt als vorher.

Grund ist die technische Weiterentwicklung

Die alten Angaben kommen aus dem bisherigen Windatlas aus dem Jahr 2011. Laut Untersteller hat sich die Technologie für die Windkraft seitdem weiterentwickelt: Zum einen lässt sich genauer messen und simulieren, wo sich Windkraftanlagen lohnen. Zum anderen sind moderne Anlagen höher und erreichen andere Windströmungen. Baden-Württemberg legt außerdem einen neuen Orientierungswert für die Bewertung von Standorten an.

Wichtig für Planer und Investoren

Der Windatlas gibt den Planungs- und Genehmigungsbehörden Auskunft darüber, wo sich Windkraftanlagen grundsätzlich rechnen. Nicht berücksichtigt sind darin mögliche artenschutzrechtliche Belange oder andere Gegebenheiten, die dem Bau von Anlagen entgegenstehen könnten.

Dementsprechend gibt Umweltminister Untersteller von den Grünen zu bedenken, dass nicht überall, wo es wirtschaftlich erscheint, tatsächlich Windräder gebaut werden. Viele mögliche Standorte könnten aus diesen Gründen am Ende auch gar nicht infrage kommen.

Ausbau der Windenergie stockt

Ende 2018 lieferten 720 Windkraftanlagen in Baden-Württemberg erneuerbaren Strom. Das sind doppelt so viele wie Ende 2011. Die Windkraft hat bislang einen Anteil von 3,7 Prozent an der hiesigen Bruttostromerzeugung.

Allerdings stockt der Ausbau der Windenergie im Land derzeit. Aus Sicht von Umweltminister Untersteller liegt das an bundesweiten Rahmenbedingungen. Nach wie vor werde Baden-Württemberg bei der Bundesförderung zum Windkraftausbau benachteiligt.