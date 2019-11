per Mail teilen

Jeder fünfte Verkehrsteilnehmer in Baden-Württemberg soll bis 2030 Radfahrer sein. Das strebt die Landesregierung an. Wie das gelingen soll, diskutieren Experten am Montag in Kornwestheim. Dass das auf Kosten der Autofahrer geht, stellte Verkehrsminister Hermann klar.

In Baden-Württemberg soll der Anteil der Radfahrer am Verkehr erhöht werden. Wie das gelingen kann, diskutieren Aktivisten, Landesregierung und Kommunen beim ersten Radkongress (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat Kommunen dazu ermuntert, stärker auf den Radverkehr zu setzen - und dafür Abstriche beim Autoverkehr zu machen. "Wir haben gesehen, was mutige Kommunalpolitik leisten kann, wenn sie den Mut hat, dem Auto eine Spur wegzunehmen", sagte er am Montag in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) beim ersten baden-württembergischen Radkongress. Dort diskutierten rund 400 Teilnehmer aus Politik, Verbänden, Wissenschaft und Wirtschaft darüber, wie der Radverkehr im Land ausgebaut werden kann.

In Baden-Württemberg fahren immer mehr Menschen Rad, hier gibt es die fahrradfreundlichste Großstadt Deutschlands, es gab eine der ersten Initiativen zu einem Radentscheid und Stuttgart und Reutlingen sind Teil eines radverkehrlichen Pilotprojekts. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will den Anteil der Radfahrer am Gesamtverkehr bis 2030 auf 20 Prozent bringen.

Helfen soll laut Verkehrsminister Hermann der Ausbau von Radschnellwegen. Der Bau von 20 solcher Verbindungen sei bis 2030 geplant. Auch Pedelecs sollen mehr Menschen dazu bringen, Wege mit dem Rad statt mit dem Auto zurückzulegen.

Immer mehr Radfahrer

Laut der Studie "Mobilität in Deutschland" stieg der Anteil von Radfahrern am Verkehr in Baden-Württemberg von acht Prozent im Jahr 2008 auf zehn Prozent im Jahr 2017. Die Stadt Stuttgart verzeichnet nach eigenen Angaben seit 2014 einen jährlichen Zuwachs von acht Prozent - und hat nach dem formal gescheiterten Radentscheid im letzten Jahr beschlossen, dessen Ziele dennoch umsetzen zu wollen. 35.000 Stuttgarter hatten beim Radentscheid unterschrieben - genug für einen Bürgerentscheid. Im weiteren Verlauf scheiterte die Initiative aber an rechtlich nicht ganz korrekten Formulierungen.

Mit zunehmender Elektromobilität hat das Thema Radfahren an Attraktivität gewonnen - aber auch an zusätzlichen Herausforderungen. All diesen Fragen rund um Mobilitätsarten, Ausbau der Infrastruktur und dessen Finanzierung widmet sich der Radkongress.

Impulse aus Kopenhagen

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nimmt teil. Für die Sicht, wie andere europäische Städte mehr Rad-Mobilität erreichen, soll Andreas Røhl, Radverkehrsexperte aus Kopenhagen, auf dem Kongress einen Impuls geben. Die Hauptstadt Dänemarks gilt als eine der fahrradfreundlichsten Städte der Welt.