Nach der parlamentarischen Sommerpause tritt heute der Landtag von Baden-Württemberg erstmals wieder zusammen. In der Sitzung soll unter anderem im zweiten Anlauf eine Bürgerbeauftragte gewählt werden.

Mit Spannung wird am Mittwoch die Wahl einer Bürgerbeauftragten erwartet. Die grüne Landtagsabgeordnete Beate Böhlen steht zum zweiten Mal zur Wahl, nachdem sie in der letzten Sitzung vor der Sommerpause durchgefallen war. Sie war am Widerstand der CDU gescheitert. Der Koalitionspartner hatte Bedenken, weil Böhlen Gemeinderätin in Baden-Baden bleiben wollte. Jetzt hat sie angekündigt, nicht nur auf ihr Landtagsmandat, sondern auch auf den Sitz im Gemeinderat zu verzichten.

Luchas Rolle bei Fördermitteln für Christoph Sonntag hinterfragt

Die FDP-Fraktion im Landtag will wissen: Welche Rolle spielt Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) in der Affäre um Fördermittel für die "Stiphtung Christoph Sonntag"? Das Thema hat die Landespolitik bereits vor der Sommerpause beschäftigt. Der Kabarettist Christoph Sonntag wird von seiner Noch-Ehefrau beschuldigt, bei der Vergabe von Fördermitteln gemauschelt zu haben, und zwar zusammen mit Lucha. Der hatte sich in einer SMS als persönlicher Minister des Kabarettisten bezeichnet.

Die Stiftung von Christoph Sonntag hatte im Auftrag des Landes Kurse zur Demokratieförderung durchgeführt und dafür über das Ministerium von Lucha Geld vom Land bekommen. Laut eines Prüfberichts der bei dem Projekt ebenfalls involvierten Landeszentrale für politische Bildung habe es keine unsachgemäßen Ausgaben von Projektmitteln gegeben. Zuvor hatte der Minister auf Anfrage der SPD selbst mögliche Ungereimtheiten eingeräumt.

Drittes großes Thema: Abgeordneten-Altersversorgung

Das dritte große Thema am Mittwoch im Landtag ist - mal wieder - die Altervorsorge für Abgeordnete. Hier hatte sich nach langen Diskussionen vor der Sommerpause eine Lösung angebahnt: Die Abgeordneten des baden-württembergischen Landtags sollen sich dem Abgeordneten-Versorgungswerk von Nordrhein-Westfalen und Brandenburg anschließen. Dazu soll einem entsprechenden Antrag der Fraktionen von Grünen, CDU und SPD zugestimmt werden.

Der Hintergrund: Früher erhielten Abgeordnete eine staatliche Altersvorsorge (Staatspension). Jüngere Abgeordnete müssen bislang aber privat vorsorgen. Sie klagen darüber, dass das nicht lukrativ sei. Deshalb gibt es künftig den Weg über das Versorgungswerk. Die Regelung soll automatisch für alle Abgeordneten gelten, die ab 2021 neu in den Landtag gewählt werden. Wer nun schon im Landtag ist, kann sich bis Ende April 2031 entscheiden, ob er die Regelung über das Versorgungswerk in Anspruch nehmen will.