Einige Landwirte bangen noch wetterbedingt um ihre Erträge, der Landesbauernverband rechnet aber mit einer durchschnittlichen Ernte und einer sehr guten Qualität des Getreides.

Der Präsident des Landesbauernverbands, Joachim Rukwied, gab Entwarnung bei der Vorstellung der Landes-Erntebilanz am Mittwoch in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg). Die Hitzewelle habe beim Getreide einiges an Ertrag gekostet, aber nicht in befürchtetem Umfang, sagte er. Die Bauern im Land gingen von einer durchschnittlichen Ernte aus, die Qualität des Brot-, Brau- und Futtergetreides sei außerdem sehr gut. Die Getreideernte ist größtenteils abgeschlossen.

Raps-Ernte fällt schwach aus

Der große Verlierer sei der Raps - er habe besonders an den fehlenden Niederschlägen gelitten. Der Ertrag liege rund 10 Prozent unter dem Vorjahresergebnis und rund 14 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch Zuckerrüben und Mais hätten regional viel Hitze und Trockenheit aushalten müssen, aber dann von den Niederschlägen im August profitiert, so Verbandspräsident Rukwied.

Bauern im Land hatten notwendiges "Quäntchen Glück"

In Baden-Württemberg habe es im Gegensatz zu anderen Bundesländern immer wieder Niederschläge gegeben. Aktuell sei der Boden in den nördlichen Teilen Deutschlands sehr trocken. Im Süden, insbesondere in Baden-Württemberg, habe man im Moment von regionalen Ausnahmen abgesehen eine ausreichende Wasserverfügbarkeit im Boden.

"Auch in diesem Jahr haben wir baden-württembergischen Bauern immer wieder zur rechten Zeit Regen erhalten. Also das Quäntchen Glück gehabt, dass man als Bauer braucht, um am Ende eine Durchschnittsernte einfahren zu können." Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbands

Als Rücklage für schlechte Jahre fordert Rukwied immer wieder die Einführung einer steuerfreien "Risikoausgleichsrücklage" für Landwirte.

Ernten im ökologischen Landbau 2019

Die Situation im ökologischen Getreidebau ist der im konventionellen Bereich ähnlich. Die Ernteergebnisse beschreibt der Landesbauernverband als gut. Die aktuellen Preise lägen etwas unter dem Vorjahr. Das große Angebot an sogenannter Umstellungsware - von Höfen, sie sich in der Umstellung auf Bio befinden - drückt auf die Futtergetreidepreise. Teilweise haben die Betriebe keine Lagermöglichkeiten und müssen zu niedrigeren Preisen verkaufen. Bis auf Hafer und Dinkel liegen alle Getreidepreise unter denen der vorherigen Saison.