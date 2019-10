Die baden-württembergische Landesregierung hat sich auf einen Doppelhaushalt über fast 103 Milliarden Euro für 2020/21 geeinigt. Wofür das Geld ausgegeben werden soll und wofür nicht, lesen Sie hier.

Lange Verhandlungen mit zähen Kämpfen hatte es im Kabinett gegeben, ehe der Entwurf für den Doppelhaushalt 2020/21 des Landes stand. Der hat nun ein Volumen von 102,6 Milliarden Euro (2020: 50,4 Milliarden; 2021: 52,2 Milliarden Euro).

Große Einsparungen soll es in keinem Ministerium geben. Stattdessen neue Ausgaben. Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) hat für die kommenden zwei Jahre Mehrausgaben von rund zwei Milliarden Euro genehmigt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeigte sich am Dienstag zufrieden mit dem Ergebnis: "Wir finanzieren wichtige und zukunftsweisende Projekte und konsolidieren zugleich unseren Haushalt", sagte er.

1.000 neue Lehrerstellen geplant

Viel Geld will die Landesregierung in die Hand nehmen, um mehr Lehrer zu bezahlen. Es soll 1.000 neue Lehrerstellen geben, um die Bereiche Ethik, Inklusion, Informatik sowie die Schulleitungen zu stärken. Dies sorgte bereits für Kritik von Seiten der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Deren Landesvorsitzende Doro Moritz kritisierte, diese Absichtserklärung des Landes sei "eine Mogelpackung". Denn die neuen Stellen seien für bereits beschlossene Maßnahmen vorgesehen. Es müssten dringend zusätzliche Lehrer ausgebildet werden.

Mehr Stellen bei Polizei, Justiz und im Vollzug

Bei der baden-württembergischen Polizei sollen 2020 1.600 Polizeianwärter neu angestellt werden, 2021 1.400. In der Justiz soll es mehr Staatsanwälte, Richter, Referendare und Vollzugsangestellte geben. Insgesamt sind hier 300 neue Stellen vorgesehen.

Weitere 300 neue Stellen sind im Innenministerium gepant, 550 neue im Finanzministerium für die Reform der Grundsteuer und Bundesbaumaßnahmen. Die Ausgaben für letztere sind aber durch Bundesmittel gedeckt. Außerdem sollen Projekte für Cybersicherheit bei Polizei, Verfassungsschutz und in der Finanzverwaltung ausgebaut werden.

290 Millionen für Klimaschutz veranschlagt

Mehrausgaben von rund 290 Millionen Euro plant das Land für den Klimaschutz: für den Notfallplan Wald, für anwendungsorientierte Forschung und für Sonstiges in der Zuständigkeit des Verkehrsministeriums.

Strafzahlungen nach Dieselskandal teilweise eingerechnet

Strafzahlungen im Zuge des Dieselskandals sind im Fall von Bosch (90 Millionen Euro) und Porsche (535 Millionen Euro) bereits in den Haushalt eingerechnet, im Fall von Daimler (870 Millionen Euro Bußgeld) sind sie noch ausständig. Einen Teil davon möchte Finanzministerin Sitzmann wieder in Rücklagen fließen lassen, weil diese sonst angetastet werden müssten. Mit dem Rest soll abgewartet werden, was bei der Steuerschätzung Anfang November herauskommt. Aktuell hat Baden-Württemberg rund 320 Millionen Euro Rücklagen. Die Schulden des Landes am Kreditmarkt betragen 45 Milliarden Euro; eine Rückzahlung ist 2020/21 nicht vorgesehen.

Schuldenbremse greift erstmals

Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse greift in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 erstmals. Das heißt, es dürfen keine neuen Schulden aufgenommen werden. Deswegen seien bereits von 2017 bis 2019 strukturelle Einsparungen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro erbracht worden, so Sitzmann. "Bis 2021 sparen wir rund zwei Milliarden Euro ein. Das hilft uns dabei, die Schuldenbremse souverän einzuhalten." Unter anderem deswegen sei aber jedes Ressort nochmals gefragt, seine Einzelpläne auf den Prüfstand zu stellen, so Kretschmann.

Verabschiedung im Dezember

Keine Rolle bei den Verhandlungen haben laut Sitzmann die Themen Klimaschutzstiftung, Arbeitsschutz und Schulsozialarbeit gespielt. Die Finanzministerin will den Etatentwurf am 6. November in den Landtag einbringen. Das Parlament will ihn dann im Dezember verabschieden. Die dritte und abschließende Lesung ist für den 18. Dezember geplant.

Kritik von der Opposition

Der AfD-Abgeordnete Rainer Podeswa kritisierte den Haushaltsentwurf als wenig solide und zukunftsfähig: "Ein Haushalt, der auf Einmal-Effekten beruht, um ihn überhaupt finanzieren zu können, ist alles andere als nachhaltig, sondern im Moment - entschuldigen Sie den Ausdruck - Alchemie." Auf eine kritische Einnahmesituation sei die Landesregierung mit diesem Entwurf nicht vorbereitet.