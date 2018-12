Nach verdächtigen Beobachtungen an Flughäfen in Stuttgart und Paris gibt die Bundespolizei Entwarnung. Mehrere Durchsuchungen hätten keine Anhaltspunkte für Anschlagspläne ergeben.

Wie die Bundespolizei und die zuständige Polizei Reutlingen mitteilten, waren am Freitagmorgen die Wohnungen eines 28-Jährigen in Baden-Württemberg und eines 48-Jährigen in Nordrhein-Westfalen durchsucht worden. Daraus hätten sich keine Anhaltspunkte für die Vorbereitung eines islamistisch-terroristischen Anschlags ergeben.

Die beiden Männer seien durch die mutmaßliche Ausspähung am Flughafen Stuttgart ins Visier der Ermittler geraten. Sie seien am 12. Dezember ohne Gepäck gesehen worden, wie sie die Kontrollmaßnahmen am Terminal "auffällig beobachteten". Einen Tag später waren am Flughafen "Charles de Gaulle" in Paris ebenfalls zwei Männer aufgefallen. Außerdem hatten die deutschen Ermittler Hinweise von marokkanischen Sicherheitsbehörden bekommen, die verdächtige Chats abgefangen hatten.

Kein Zusammenhang zwischen Stuttgart und Paris

Ein Zusammenhang der Vorfälle in Stuttgart und Paris bestätigte sich laut Polizei jedoch nicht. "Nach den jetzt vorliegenden Erkenntnissen steht die Beobachtung am Stuttgarter Flughafen in keinem Zusammenhang mit möglichen Anschlagsplanungen oder islamistischen Aktivitäten", teilten die Behörden mit.

Die zwischenzeitlich identifizierten Männer hätten eine ebenfalls namentlich bekannte Frau zum Flughafen gebracht. Sie hätten sich längere Zeit in der Abflughalle aufgehalten und waren verdächtig erschienen, weil sie aufmerksam verfolgt hatten, wie die Frau durch die Sicherheitskontrolle ging. Bei keinem der überprüften Männer handele es sich um einen sogenannten Gefährder.

Sicherheitsmaßnahmen werden wieder zurückgefahren

Die Bundespolizei will nach und nach ihren verstärkten Einsatz am Stuttgarter Flughafen und an den anderen Flughäfen in Baden-Württemberg zurückfahren. "Die Verdachts- und Gefahrenlage im Zusammenhang mit einer möglichen Ausspähung am Flughafen Stuttgart ist weitgehend ausgeräumt", teilte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam am Freitag mit.