Baden-Württemberg und Bayern wollen in der Energie-, Umwelt- und Verkehrspolitik stärker an einem Strang ziehen. Details sollen am Dienstag in Meersburg am Bodensee besprochen werden.

Im Mittelpunkt der gemeinsamen Kabinettssitzung am Dienstag in Meersburg stehen die Themen Energie-, Umwelt- und Verkehrspolitik. Dabei geht es um die Frage, wie beide Länder die Energiewende gestalten, wie sich die Autoindustrie in beiden Ländern auf den Strukturwandel einstellt oder was es im Naturschutz zu tun gibt. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein bayerischer Amtskollege Markus Söder (CSU) wollen ihre Zusammenarbeit verstärken (Symbolbild) dpaBildfung Britta Peddersen Das Treffen soll auch zeigen, dass die Tradition der "Südschiene", also die enge Zusammenarbeit von Baden-Württemberg und Bayern, auch als schwarz-grüne Schiene funktioniert. Auch Beratung zu Batterieforschungszentrum Auch das Streitthema Batterieforschungsthema steht auf dem Programm: Die Entscheidung der Bundesregierung für Münster anstelle von Ulm oder Augsburg als Standort für ein neues Batterieforschungszentrum wollen die Ministerpräsidenten nicht tatenlos hinnehmen. Geplant ist, in Eigenregie ein "Batterienetzwerk Süddeutschland" aufzubauen. Gemeinsame Forderung nach neuem Energiekonzept In der Energiepolitik wollen die beiden Landesregierungen ihre Forderung nach einem neuen Gesamtkonzept für die Stromerzeugung in Deutschland untermauern, um die Versorgungssicherheit dauerhaft zu garantieren. Im Bereich Verkehr und Mobilität setzen die beiden Süd-Länder, in denen jeweils mehrere große Autokonzerne beheimatet sind, auf verschiedene Technologien - von synthetischen Kraftstoffen über Batterie- und Hybridantriebe bis hin zu Wasserstoff.