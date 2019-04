Strom ist in Deutschland so teuer wie nie. Auch einige Energieversorger in Baden-Württemberg erhöhen in den kommenden Monaten die Preise. Sie begründen das mit höheren Beschaffungskosten.

Strom war für Privathaushalte in Deutschland noch nie so teuer wie in diesen Tagen. Das meldet das Stromvergleichsportal Verivox in Heidelberg. Rund zwei Drittel der Grundversorger haben seit dem Jahreswechsel die Preise um durchschnittlich fünf Prozent erhöht. Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden sind das Mehrkosten von rund 60 Euro im Jahr. Für April und Mai hätten weitere 62 Grundversorger Preiserhöhungen angekündigt. Experten gehen davon aus, dass die Preise auch in den kommenden Monaten weiter steigen. Versorger in BW drehen die Preisschraube Betroffen sind auch die Verbraucher in Baden-Württemberg. Zum 1. April haben die Stadtwerke Emmendingen in Südbaden und die E-Werke Mittelbaden aus Lahr (Ortenaukreis) im Schwarzwald die Preise erhöht. Am 1. Mai zieht der Freiburger Energieversorger Badenova nach. Die EnBW, der größte Energieversorger Baden-Württembergs, hatte schon zum Jahreswechsel die Preise erhöht. Gegenläufige Signale an der Strombörse Die Stromversorger begründen die Preiserhöhung unter anderem mit gestiegenen Beschaffungskosten für Strom. Allerdings gehen die Preise, die die Versorger selbst an der Strombörse zahlen müssen, seit einigen Monaten sogar zurück. Experten meinen aber, dieser Preisrückgang sei bislang zu gering ausgefallen, als dass Haushalte davon profitieren würden. Vereinzelte Versorger haben aber auch die Preise gesenkt. Laut Verivox senkten von Januar bis März 24 Anbieter ihren Tarif um durchschnittlich rund zwei Prozent.