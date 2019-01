Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Montag etwa 90 Sternsinger empfangen. "Sie helfen durch ihr Handeln, unsere Welt ein wenig schöner, besser und lebenswerter zu machen", sagte er.

"Nirgendwo in Deutschland sind so viele Sternsinger unterwegs und werden so viele Spenden eingesammelt wie bei uns in Baden-Württemberg", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Montag beim Empfang der Sternsingergruppen im Neuen Schloss in Stuttgart. So seien im vergangenen Jahr fast zehn Millionen Euro an Spenden durch die Sternsinger eingenommen worden. Damit ist Baden-Württemberg laut Kretschmann Spitzenreiter in der Republik. Die Sternsingeraktion steht in diesem Jahr unter dem Motto "Wir gehören zusammen - in Peru und weltweit".

Kretschmann dankt Sternsingern für ihr Engagement

Kretschmann lobte die Aktion der Sternsinger, die mit Krone und Stern durch Baden-Württembergs Straßen zogen. "Sie helfen durch ihr Handeln, unsere Welt ein wenig schöner, besser und lebenswerter zu machen", sagte der Ministerpräsident und dankte den Sternsingerinnen und Sternsingern für ihr Engagement.

Dauer 00:27 min 90 Sternsinger zu Gast bei Kretschmann Rund 90 Sternsinger besuchten Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) am Montag.

Jedes Jahr gehen in der ersten Januarwoche in Baden-Württemberg rund 50.000 Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Könige verkleidet von Tür zu Tür und sammeln Spenden für Kinder in ärmeren Ländern. Die jungen Sternsinger schreiben mit Kreide "Christus möge dieses Haus segnen" in der lateinischen Abkürzung "C+M+B" (Christus mansionem benedicat) an viele Haustüren.