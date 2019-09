Zum runden Geburtstag gibt sich der ehemalige Ministerpräsident gut gelaunt. Kritisch aber beobachtet er das aktuelle Geschehen in der Politik und in Baden-Württemberg.

"Persönlich geht es mir recht gut und ich freue mich auf die nächsten Tage, ich werde vielen Menschen begegnen, die mir wichtig waren in meinem Leben", so Erwin Teufel im SWR-Interview.

In seinem Leben hat Erwin Teufel eine beachtliche Karriere hingelegt – der Bauernsohn aus Rottweil war in den 60er Jahren Deutschlands jüngster Bürgermeister in Spaichingen (Kreis Tuttlingen), später Fraktionschef der Landtags-CDU in Stuttgart und schließlich Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Dass er das 14 Jahre lang sein würde, war an dem kalten Januartag im Jahre 1991, als er dem zurückgetretenen Lothar Späth im Amt nachfolgte, noch nicht absehbar.

14 Jahre Ministerpräsident

Als Ministerpräsident hat Erwin Teufel Fusionen im Energie-, Bankensektor und im Rundfunk in die Wege geleitet. In seine Ägide fällt auch die Geburtsstunde des Bahngroßprojekts Stuttgart 21. Zudem setzte er eine Verwaltungsreform durch, um Kosten zu sparen – gegen Widerstände auch aus den eigenen Reihen.

Mit einem Festakt für 1.200 geladene Gäste im Neuen Schloss in der Landeshauptstadt Stuttgart verabschiedete Erwin Teufel sich als Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg. dpa Bildfunk Picture Alliance

"In keinem Land lebt man besser als in Baden-Württemberg", verkündete Erwin Teufel stets als Ministerpräsident. Er verstand sich selbst stets als Diener, sein Amt als Dienst: "Ich kann mir keine schönere Aufgabe vorstellen, als Ministerpräsident dieses Landes Baden-Württembergs zu sein!", verkündete er bei seiner Antrittsrede im Jahr 1991. Auch heute pocht er auf die Stärken des Landes: Industrie und Bildung.

"Die Stärke ist unsere Industrie, unsere Hochschulen. Welches Land hat über 80 Hochschulen und Universitäten, welches Land tut so viel für die Ausbildung im dualen System und an den Universitäten - und genau das müssen wir aufrechterhalten. Wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen, vorausschauend handeln und Entscheidungen treffen." Erwin Teufel (CDU), ehemaliger BW-Ministerpräsident

Ministerpräsident bis 2005

Teufel war von 1991 bis 2005 Ministerpräsident. Nicht ganz freiwillig kündigte er Ende 2004 seinen Rücktritt an – vorausgegangen waren Querelen innerhalb der eigenen Partei, vor allem mit seinem Nachfolger, Günther Oettinger.

Im "Unruhestand"

In seinem jetzigen Leben, gemeinsam mit Ehefrau Edeltraud im Häuschen in Spaichingen ist Erwin Teufel noch immer geistig rege und politisch interessiert: "Solange ich bei klarem Verstand bin, bilde ich mir jeden Tag meine Meinung zum aktuellen Geschehen im eigenen Land, in Europa und in der Welt. Die Welt ist zu einer Welt geworden in dieser Generation."

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg stimmen den ehemaligen Politiker besorgt: "Ich habe keine Erklärung, warum die SPD so abgerutscht ist." Auch die Entwicklungen in Baden-Württemberg in Bildung und in der Automobilindustrie verfolgt er mit - sich einmischen in die Politik möchte er aber nicht: "Das habe ich mir fest vorgenommen", so Teufel im SWR-Interview.