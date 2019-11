Das Landgericht München verhandelt ab heute wegen sechsfachen Mordes gegen einen heute 38-jährigen Polen. Er soll in ganz Deutschland in den vergangenen Jahren sechs Menschen mit Insulinspritzen getötet haben, darunter eine Frau im Landkreis Tuttlingen.

Aufgeflogen war der Mann nach einem Todesfall im bayerischen Ottobrunn. Dort starb ein 87-jähriger Mann nach einer Insulingabe. Allerdings war er - im Gegensatz zu dem Angeklagten - kein Diabetiker. Der Pole hatte am Rosenmontag 2018 selbst den Notarzt gerufen, als sein Patient tot im Bett lag. Die Polizei schöpfte schnell Verdacht, weil der Hilfspfleger EC-Karten des Rentners bei sich hatte.

Bundesweite Ermittlungen

Daraufhin untersuchten die Ermittler auch die anderen Beschäftigungsorte des Hilfspflegers. Er arbeitete als ungelernte Kraft in der 24-Stunden-Betreuung in der Altenpflege, allerdings nie sehr lang am selben Ort. Seit Mai 2015 waren es laut Staatsanwaltschaft fast 70 Orte in ganz Deutschland. Darunter sind auch etliche Einsatzorte in Baden-Württemberg. Ermittelt wurde beispielsweise in Esslingen, im Rems-Murr-Kreis, in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Tuttlingen und Ravensburg.

Anklageschrift so dick wie ein Buch

Die Ermittler sind sicher, dem Hilfspfleger insgesamt sechs Morde nachweisen zu können, davon drei in Bayern und je einen in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. In Spaichingen im Landkreis Tuttlingen wurde dabei den Angaben zufolge Ende Juli 2017 eine 88-Jährige umgebracht und bestohlen. Drei weitere Fälle stuft die Anklage als versuchte Morde ein, unter anderem an einem 90-Jährigen im Kreis Esslingen im Jahr 2017. Des weiteren werden ihm drei Fälle von gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen - davon soll auch ein 82-Jähriger im Rems-Murr-Kreis betroffen gewesen sein, der zudem bestohlen wurde. Etliche weitere Klienten soll der Verdächtige ebenfalls bestohlen haben. Weil er sich unter anderem Wein, Waschmittel, Lebensmittel,Toilettenpapier und Klobürsten angeeignet haben soll, ist er auch wegen Raubes und Diebstahls angeklagt. Insgesamt ist die Anklageschrift 366 Seiten dick.

Angeklagter in Teilen geständig

Der Angeklagte hat zugegeben, in zwölf Fällen den Senioren tatsächlich Insulin gespritzt zu haben. Allerdings bestreitet er, dass er jemanden umbringen wollte. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass der 38-Jährige aus Heimtücke, Habgier und niedrigen Beweggründen gehandelt hat. Für den Prozess sind bis Mitte 2020 39 Verhandlungstage angesetzt.