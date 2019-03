Die evangelische Kirche in Württemberg diskutiert seit Jahren darüber, ob homosexuelle Paare öffentlich gesegnet werden sollen. Jetzt könnte es einen Kompromiss geben.

Am Samstag werden Kirchenvertreter bei der Landessynode, dem Kirchenparlament der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, im Stuttgarter Hospitalhof über einen Kompromissvorschlag entscheiden.

Gespaltene Ansichten

Die Meinungen gehen weit auseinander: Die Bibel verurteile homosexuelle Praktiken, weshalb die Kirche keine Segnung vornehmen könne, sagen die einen. Andere meinen: Wo in staatlich anerkannten Partnerschaften Verantwortung gelebt wird, da darf die Kirche auch den Segen Gottes zusprechen. Die Sorge, die Kirche könnte an dieser Frage zerbrechen, steht im Raum.

Segnung soll teilweise möglich sein

Nach dem aktuellen Kompromissvorschlag soll in einem Viertel der Kirchengemeinden eine öffentliche Segnung homosexueller Paare möglich sein, und zwar solcher Paare, die eine staatlich anerkannte Partnerschaft oder Ehe eingegangen sind. Außerdem müssen drei Viertel der Mitglieder des jeweiligen Kirchengemeinderats zustimmen.

In Baden sind homosexuelle Paare gleichgestellt

Die Württembergische Landeskirche und die Kirche in Schaumburg-Lippe sind bundesweit die einzigen, in denen eine öffentliche Segnung von homosexuellen Paaren nicht erlaubt ist. In der Evangelischen Landeskirche in Baden sind homosexuelle Paare heterosexuellen gleichgestellt, sodass sie eine kirchlich anerkannte Ehe eingehen können.