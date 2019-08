Polizei kontrolliert E-Scooter-Fahrer in Mannheim

Für die einen gehören E-Scooter zur "Mobilität der Zukunft" - Kritiker befürchten verstopfte Radwege und Unfälle. Deshalb schaut die Polizei in Mannheim derzeit genau hin, was und wer da so rumflitzt auf den Straßen und Radwegen.