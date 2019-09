Ein breites Bündnis ruft dazu auf, am Freitag zusammen mit "Fridays for Future" auf die Straße zu gehen. Auch in Baden-Württemberg sind viele Demonstrationen geplant. Aufgerufen sind alle, nicht nur Schüler.

Zur Unterstützung der "Fridays for Future"-Bewegung ruft am Freitag ein breites Bündnis auch in Stuttgart zum weltweiten dritten "Klimastreik" auf (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Beim dritten globalen "Klimastreik" hoffen die Aktivisten in Baden-Württemberg auf tausende Teilnehmer. Einem Sprecher zufolge soll es in Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg, Ulm, Heilbronn, Konstanz und weiteren Städten Proteste geben. Der Aufruf richtet sich an alle Menschen und Generationen. Auch die Gewerkschaften und die Kirchen unterstützen den "Klimastreik" am Freitag.

In Freiburg rechnen die Veranstalter mit bis zu 20.000 Teilnehmern. Hier hat sich ein Aktionsbündnis aus mehr als 400 Organisationen zusammengefunden. Die Großdemo soll am Platz der Alten Synagoge in der Innenstadt stattfinden. Die Verkehrsbetriebe rechnen mit großen Einschränkungen.

In Stuttgart sollen mindestens 5.000 Menschen zu den Protesten zusammenkommen. Schon am Morgen treffen sich Radfahrer in Esslingen und radeln in die Stuttgarter Innenstadt. Von dort aus soll es dann einen Sternmarsch ab 12 Uhr zuerst zum Rotebühlplatz, dann zum Schlossplatz geben. Treffpunkte dafür sind der Hölderlinplatz, der Erwin-Schöttle-Platz und der Kernerplatz. Am Schlossplatz ist um 13:30 Uhr eine Abschlusskundgebung mit Live-Musik geplant. Die Stadt Stuttgart rechnet mit teils erheblichen Verkehrsbehinderungen aufgrund der Straßensperrungen. Weil auch Stadtbahnen zum Teil ausfallen werden, wird geraten, die S-Bahn zu nutzen. Eine separate Gruppe hat zudem angekündigt, die Landeshauptstadt "lahmlegen" zu wollen. Mehrere Straßen und Verkehrsknotenpunkte sollen blockiert werden, da "radikale Maßnahmen zum Schutz des Klimas" erforderlich seien.

Die Großdemo soll in Stuttgart der Auftakt zu einer Aktionswoche bis zum 27. September sein. Die für den 26. September geplante Menschenkette um den Landtag sei jedoch nicht genehmigt worden, hieß es von "Fridays for Future" Stuttgart am Mittwoch.

Auch in Heidelberg findet eine ganze Aktionswoche zum Thema Klima und Umweltschutz statt. Sie startet am Freitag mit der Demonstration ab der Stadtbücherei um 11 Uhr. Es folgen viele Vorträge und kleinere Aktionen in der kommenden Woche vor allem von "Scientists for Future" und "Parents for Future", bevor die Veranstaltungen dann mit einer zweiten Demonstration am 27. September enden. Dann wollen die Aktivisten des breiten Bündnisses um 17 Uhr am Universitätsplatz durch die Innenstadt starten.

In Karlsruhe hat bereits am Donnerstag eine Aktionswoche zum Klimaschutz begonnen, an der sich neben "Fridays for Future" 27 Verbände und Organisationen beteiligen. Zu der Demonstration mit Kundgebung auf dem Friedrichsplatz am Freitag werden mindestens 8.000 Teilnehmer erwartet.

In Reutlingen, Tübingen und Albstadt-Ebingen startet der "Klimastreik" um 11 Uhr. Eine halbe Stunde später geht es in Rottweil und Villingen-Schwenningen los. Auch in Freudenstadt, Baiersbronn, Trossingen, Rottenburg und Münsingen sind Aktionen geplant.

In Tübingen ist die Großdemonstration "Alle fürs Klima" Anlass für eine Aktion der Stadt: Wer für einen Monat Autoschlüssel, Führerschein und Fahrzeugschein abgibt, erhält im Tausch eine Monatskarte für Bus und Bahn in Tübingen. Dazu betreibt die Stadt an der Neckarbrücke/Ecke Gartenstraße am Freitag zwischen 10 und 10:45 Uhr einen Stand. Ansonsten kann der Tausch nach vorheriger Anmeldung bis einschließlich 27. September im Rathaus vorgenommen werden.

In der Region Bodensee-Oberschwaben beteiligen sich auch viele kleinere Städte und Gemeinden am "Klimastreik". Die größte Demonstration der Region dürfte in Konstanz stattfinden. Hier geht der Marsch um 11:30 Uhr los. Unterstützung gibt es auch von der Stadt Konstanz, die dieses Jahr den Klimanotstand ausgerufen hatte. Sie hat den Mitarbeitern der Verwaltung zur Teilnahme an der Demonstration freigegeben. Auch viele Geschäfte schließen, um ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben. Auf der Blumeninsel Mainau finden Führungen rund zum Thema Klimaschutz statt.

In Mannheim geht die Demonstration erst später los: um 17 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Erwartet werden mindestens 1.500 Teilnehmer. Sie wollen vom Hauptbahnhof über den Kaiserring, durch die Planken und die Breite Straße bis zum Alten Meßplatz ziehen.

DGB: Nicht ohne Absprache dem Arbeitsplatz fernbleiben

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Baden-Württemberg hat die Arbeitgeber im Land dazu aufgerufen, ihren Mitarbeitern die Teilnahme an den Demonstrationen zu ermöglichen, warnte aber auch davor, einfach ohne Absprache mit dem Chef dem Arbeitsplatz fernzubleiben. Denn Beschäftigte dürfen nur außerhalb ihre Arbeitszeit demonstrieren, sofern ihr Arbeitgeber nichts anderes angekündigt hat. Auch selbst zum Streik aufzurufen, wäre nicht zulässig, so die Gewerkschaften. Die "Fridays for Future"-Aktivisten sprechen zwar von "Streiks". In Deutschland gibt es ein Streikrecht aber nur im Rahmen von Tarifauseinandersetzungen. Die Gewerkschaften würden sich mit einer Unterstützung des Streiks für den Klimaschutz schadenersatzpflichtig machen.

Für die Kirchen ist es "fünf vor zwölf"

Breite Unterstützung für die Großdemonstration "Alle fürs Klima" kommt auch von den Kirchen. Beide Evangelische Landeskirchen sowie das Erzbistum Freiburg und die Diözese Rottenburg-Stuttgart haben dazu aufgerufen, die Demonstrationen und deren Ziele zu unterstützen. Viele Gemeinden wollen unter dem Motto "Für das Klima ist es fünf vor zwölf" um 11:55 Uhr die Glocken ihrer Kirchen läuten.

Dritter globaler "Klimastreik" Der "Klimastreik" am Freitag ist der dritte weltweite. In Deutschland sind insgesamt mehr als 500 Demonstrationen angemeldet. Koordiniert hat die Aktionen hierzulande neben "Fridays for Future" ein Bündnis aus 13 Organisationen, es gibt aber darüber hinaus mehr als 200 weitere Unterstützer. Die Aktivisten fordern die Einhaltung des Paris-Abkommens von 2016. Vor allem geht es "Fridays for Future" dabei um das 1,5-Grad-Ziel. Die globale Erwärmung soll bei 1,5 Grad gestoppt werden. Die Bundesregierung stellt zeitgleich ihr neues Klimaschutzprogramm vor, außerdem beginnt am Samstag in New York der Klimagipfel der Vereinten Nationen.

Mehr Klimaschutz Thema der Fraktionsklausur der Grünen

Noch vor der Großdemo verabschiedete die Landtagsfraktion der baden-württembergischen Grünen am Donnerstag bei ihrer Klausur in Herrenberg (Landkreis Böblingen) ein Papier für mehr Klimaschutz in Landwirtschaft, Waldwirtschaft und Ernährungsbranche. Darin geht es unter anderem nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur um eine Ausweitung des Ökolandbaus, Maßnahmen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln, einen besseren Schutz von Mooren und die Förderung naturnaher Wälder mit heimischen Laubbaumarten aus. Offiziell vorgestellt werden sollen die Ergebnisse am Freitag in Stuttgart.