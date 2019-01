per Mail teilen

Die baden-württembergische Finanzministerin Sitzmann (Grüne) hat in der Diskussion um die Reform der Grundsteuer vorgeschlagen, Grundstücke nach ihrer Lage zu berechnen. Damit stellt sie sich gegen die Pläne des Bundesfinanzministeriums.

Vor der nächsten Verhandlungsrunde von Bund und Ländern zur Grundsteuerreform Mitte Januar schlägt Baden-Württembers Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) vor, neben der Fläche eines Grundstücks beispielsweise den Bodenrichtwert heranzuziehen. Es mache einen Unterschied, ob ein Gebäude am Seeufer oder am Autobahnzubringer stehe, so Sitzmann gegenüber dem SWR.

Die baden-württembergische Finanzministerin Sitzmann ist gegen die Grundsteuer-Reformpläne des Bundesfinanzministeriums. SWR

Sitzmann gegen Modell von Scholz

Das von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) favorisierte Modell hält die Grünen-Politikerin dagegen für zu kompliziert. Scholz will ein Modell, das sich am Wert des Grundstücks und der Gebäude orientiert.

Allein in Baden-Württemberg beträgt das Grundsteueraufkommen pro Jahr 1,8 Milliarden Euro. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss die Grundsteuer reformiert werden, weil die Berechnungsgrundlagen veraltet sind. Das Gericht hat eine Frist bis Ende 2019 gesetzt.