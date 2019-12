Kracher kontra Klimaschutz: Für manche gehört ein Feuerwerk zu Silvester, andere denken beim Anblick der bunten Böller an die Umwelt. In einigen Städten herrscht in bestimmten Zonen ein Verbot.

Tübingen: Seit 2009 darf in der historischen Altstadt kein Feuerwerk gezündet werden. Grund ist die Brandgefahr. Im Jahr 2008 war eine Silvesterrakete in ein Fachwerkhaus eingeschlagen. Die Folge: Ein Schaden in Millionenhöhe. Tübinger Gemeinderäte der "Fraktion" wollen dieses Feuerwerksverbot wegen eines Anstiegs von Feinstaubwerten und entstehenden Mülls nun auf das gesamte Stadtgebiet und Jahr ausweiten - allerdings noch nicht in diesem Jahr. "Wir sind mit unseren Ordnungskräften vor Ort. Es werden Schilder aufgestellt, die darauf hinweisen. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld rechnen", so eine Sprecherin der Stadt Tübingen.

Stuttgart: In Stuttgart wird es in diesem Jahr auf dem zentralen Schlossplatz kein Silvester-Feuerwerk geben. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats hat beschlossen, stattdessen eine Lichtshow, Videoleinwände, Live-Musik und Comedy anzubieten. Grund für das Böllerverbot auf dem Schlossplatz sei, dass immer wieder Menschen durch Raketen verletzt wurden. "Die Gefährdungslage an Silvester im Stadtinneren nimmt seit ein paar Jahren zu", sagte Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne). In allen anderen Teilen der Stadt dürfen Silvesterraketen gezündet werden.

Herrenberg: In Herrenberg ist "das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände" in der Altstadt, also dem Stadtbereich unterhalb des Schlossbergs, verboten. Das Gebiet umfasst laut Stadtverwaltung auch den Vorplatz der Stiftskirche und das Hofscheuer-Areal.

Freiburg: Seit Jahren schon ist es verboten, rund um das Freiburger Münster, andere Kirchen oder Krankenhäuser zu Böllern. Ein generelles Böllerverbot in der Innenstadt besteht nicht.

Karlsruhe: In Karlsruhe ist der Bereich des Schlossplatzes erstmals feuerwerksfreie Zone. Dort ist auch die Veranstaltung "Stadtwerke Eiszeit" angesiedelt. Laut Stadtverwaltung hatten Bürger den Wunsch geäußert, Veranstaltungen für Familien ohne Feuerwerk in der Innenstadt anzubieten.

Konstanz: Auch im Konstanzer Altstadtbereich, im Gebiet Stadelhofen sowie in der Umgebung vom Konzil dürfen an Silvester keine Feuerwerkskörper gezündet werden, um alte und denkmalgeschützte Gebäude nicht zu gefährden. In der Altstadt sei in diesem Jahr zum ersten Mal eine Lasershow geplant, so die Stadtverwaltung.

Esslingen: In Esslingen besteht seit 2009 ein striktes Feuerwerksverbot in der Alt- und Innenstadt. Das Abbrennverbot gilt auch für die Esslinger Burg. Deshalb werde aus Sicherheitsgründen der Zutritt zum Kanonenbuckel, zur Burgstaffel und zum Seilergang gesperrt.

Keine spezifischen Einschränkungen beim Böllern geplant sind beispielsweise in Ludwigsburg, Heidelberg, Reutlingen, Mannheim - und Heilbronn, wo laut Stadtverwaltung aufgrund der aktuellen Rechtslage keine Möglichkeit bestehe, ein Böllerverbot in der Innenstadt zu erlassen. Das Heilbronner Ordnungsamt habe zuvor ein mögliches Böllerverbot geprüft hinsichtlich des Immissionsschutzrechtes, der Sprengstoff-Verordnung und des Polizeirechts.