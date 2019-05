per Mail teilen

CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer fordert mit Blick auf Rezo "Regulierungen" für den Youtube-Wahlkampf. Das Netz tobt. Der CDU-Landesvorsitzende Strobl jedoch springt AKK zur Seite.

CDU-Bundesvize Thomas Strobl hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Streit um Wahlkampfregeln und "Meinungsmache" im Internet gegen massive Kritik verteidigt. Es brauche im Netz Regeln, sagte Strobl am Dienstag in Stuttgart. "Wer glaubt, er sei im Internet im rechtsfreien Raum, obliegt einfach einem Irrtum." Insofern habe die CDU-Bundesvorsitzende in diesem Punkt seine uneingeschränkte Unterstützung.

AKK fordert Regulierung für Netz-Wahlkampf

Kramp-Karrenbauer hatte zuvor "Regulierung" für politische Meinungsmache im Internet ins Gespräch gebracht. Hintergrund ist das millionenfach geklickte Video des Youtubers Rezo mit dem Titel "Zerstörung der CDU" und dessen Unterstützung durch mehr als 70 weitere Youtuber. "Was wäre eigentlich in diesem Lande los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf: Wählt bitte nicht CDU und SPD. Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen", erklärte Kramp-Karrenbauer.

Damit hat sich die CDU-Vorsitzende massive Kritik aus dem Netz und von der Opposition eingehandelt. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner äußerte sich verwundert. Der parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Bundestag, Niema Movassat, forderte Kramp-Karrenbauer gar zum Rücktritt auf. Der Hashtag "#AKKRuecktritt" stand Dienstagvormittag auf Platz Eins der deutschen Twitter-Trends.

Die @CDU zieht Schlüsse aus dem Wahlergebnis der #Europawahlen2019 - @akk erwägt die Regulierung von Meinungsäußerungen vor Wahlen... Das kann ich kaum glauben. Wir brauchen im Gegenteil mehr offene Debatten, auch in Sozialen Medien. CL #Meinungsfreiheit https://t.co/QCLwBwR0au Christian Lindner, Twitter, 27.5.2019, 18:25 Uhr

Die Äußerung der #CDU Vorsitzenden #AKK heute zu Äußerungen von Influencern ist ein beispielloser Angriff auf die #Meinungsfreiheit. 70 Jahre #Grundgesetz - und die CDU Chefin legt die Axt an. Die Frau ist keinesfalls weiter tragbar und sollte unverzüglich zurücktreten. Niema Movassat, Twitter, 27.5.2019, 17:57 Uhr

Strobl jedoch sprang Kramp-Karrenbauer zur Seite und beklagte mit Blick auf den Video-Titel "Zerstörung der CDU" eine Verrohung der Sprache. "Man kann ja andere politische Parteien bekämpfen oder mit ihnen in einen Wettbewerb treten, das ist natürlich in Ordnung. Ob man sie gleich zerstören muss, darüber darf man zumindest einmal sprechen", sagte Strobl. Dabei hatte Rezo gar nicht dazu aufgerufen, die CDU zu zerstören.

CDU bedient sich militärischer Sprache

Gleichzeitig attestierte Strobl seiner Partei ein Jugendproblem. Man sei außerdem "nicht auf eine asymmetrische Wahlkampfführung im Netz" eingestellt. Der Begriff "asymmetrische Wahlkampfführung" ist vom militärischen Terminus "asymmetrische Kriegsführung" abgeleitet. Er bezeichnet vereinfacht gesagt eine militärische Auseinandersetzung, bei der eine der beiden Seiten weit überlegen ist, beziehungsweise zu "unfairen" Mitteln greift.

Kramp-Karrenbauer hat das Thema "Asymmetrische Wahlkampfführung" derweil auf die Tagesordnung der CDU-Klausur in Berlin gesetzt. Das wiederum sorgte erneut für heftige Kritik.

@robinalexander_ @akk @CDU @welt Allein die wiederholte (!) Begriffswahl "Asymmetrische Wahlkampfführung" zeigt, was hier sprachlich gemacht werden soll! Ich empfehle dringend die Definition von "Asymmetrischer Kriegsführung" in diesem Zusammenhang nachzuschlagen! #AKKRuecktritt Florian A., Twitter, 28.5.2019, 11:29 Uhr