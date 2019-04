In Baden-Württemberg sind Regionalbahnen bei der Pünktlichkeit weit hinten. Nur in drei anderen Bundesländern sind sie noch unpünktlicher.

Nur in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Schleswig-Holstein fahren Regionalzüge noch unpünktlicher als in Baden-Württemberg. Das geht aus einer Anfrage des Grünen-Bundestagsabgordneten Matthias Gastl hervor. Demnach ist der Regionalverkehr in Baden-Württemberg in den vergangenen fünf Jahren immer unpünktlicher geworden: Waren 2014 noch 94,2 Prozent aller Regionalzüge pünktlich, so waren es 2018 nur noch 92,7 Prozent.

Pendlerstrecken betroffen

Dies sei aber nur ein Mittelwert, warnt Gastl. Auf vielen Pendlerachsen etwa in Stuttgart, Mannheim oder Karlsruhe seien die Regionalzüge noch viel unpünktlicher. Hier müsse dringend in eine verbesserte Infrastruktur investiert werden, mahnt Gastl.