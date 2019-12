per Mail teilen

Die Diskussionen um ein Aus der Groko nehmen Fahrt auf. Die baden-württembergische CDU-Spitzenkandidatin Eisenmann spricht sich gegen Neuverhandlungen aus. Aus der SPD sind dagegen andere Töne zu hören.

Die Baden-Württembergerin Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben sich am Samstag beim SPD-Mitgliedervotum mit rund 53 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Sie sollen jetzt die Partei aus der Krise führen. Die beiden gelten als Kritiker der Großen Koalition. Mit der Entscheidung vom Wochenende ist die Debatte um den Fortbestand der Großen Koalition weiter angeheizt worden. Die CDU-Spitzenkandidatin für die kommende Landtagswahl in Baden-Württemberg und Kultusministerin Susanne Eisenmann sagte dazu am Montag: "Der Koalitionsvertrag ist die Grundlage der GroKo für diese Legislaturperiode bis 2021."

"Ich halte absolut nichts davon, den Koalitionsvertrag neu zu verhandeln und der SPD weitere Zugeständnisse zu machen - nur weil der SPD-Parteivorsitz wechselt." CDU-Spitzenkandidatin und baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann

Reinhart warnt CDU vor Profilverlust

Der baden-württembergische CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart warnt derweil seine Partei vor Profilverlust: "Wenn Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als neues Führungsduo der SPD den Koalitionsvertrag nachverhandeln möchten, müssen sie wissen, dass sie damit leichtfertig das Ende der großen Koalition bewirken könnten", sagte Reinhart. "Die Union kann hier keine weiteren Zugeständnisse machen". Die CDU dürfe nicht zugunsten von Beliebigkeit ihr Profil aufs Spiel setzen, so Reinhart.

Mattheis offen für Groko-Ausstieg

Dagegen hat sich die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis (SPD) dafür ausgesprochen, über ein Ende der Großen Koalition nachzudenken. Mit der Wahl des Führungsduos sei ein erster Schritt zu einer neuen Positionierung der SPD gemacht, sagte Mattheis. Die Politikerin wies im SWR auf die Unterschiede zwischen SPD und CDU hin. Beide Parteien hätten unterschiedliche Gesellschaftsmodelle. Diese Unterschiede deutlich zu machen, sei die Aufgabe der SPD. Mattheis warb auch darum, keine Angst vor einer Minderheitsregierung zu haben. Dabei müssten Parlamente klarer nach Argumenten entscheiden. Das stärke die Parlamente wie auch die Demokratie.

Die SPD verliere mehr Stimmen in der GroKo als außerhalb der Bundesregierung, sagte die SPD-Politikerin.Sollte die Groko platzen, müsste sich die Union in einer Minderheitsregierung Mehrheiten für Projekte suchen. Das sei eine "wunderbare Chance zur Belebung des Parlamentarismus". Die SPD würde dann sinnvolle, gute Gesetze auch unterstützen, sagte Mattheis.