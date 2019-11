Der Landtag hat am Mittwoch den Landesetat für die kommenden zwei Jahre debattiert. Die Opposition bemängelte, Grün-Schwarz regiere an den Bedürfnissen der Menschen vorbei.

SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch sagte am Mittwoch bei den Haushaltsberatungen im Parlament, die Bürger sorgten sich etwa wegen steigender Mieten und Wohnungsnot um ihre Arbeitsplätze. Aber die Regierung sei passiv. "Diese Menschen erwarten Antworten von der Politik und nicht nur große Überschriften." Auch AfD-Fraktionschef Bernd Gögel kritisierte, zum Beispiel bei der Bereitstellung von bezahlbaren Wohnungen habe die Regierung komplett versagt. Er sprach von einem "Bevormundungshaushalt", der den Verbrennungsmotor aus den Innenstädten verbanne.

Digitalisierung: "Keine Strategie"

FDP-Fraktionsvorsitzender Hans-Ulrich Rülke bemängelte, es fehle eine Strategie für Digitalisierung. Die Funklöcher in Baden-Württemberg seien nicht verschwunden. Es sei notwendig, dies in einem Ministerium zu bündeln. Die Ressourcen seien da, aber: "Im Endeffekt fehlt nicht das Geld, sondern die Regierungskunst", so sein Fazit.

Der Landtag debattiert über den Doppelhaushalt für die Jahre 2020/21. SWR

Kritik am Haushaltsplan

Der Doppelhaushalt für die Jahre 2020/21 umfasst Ausgaben von insgesamt 102,5 Milliarden Euro. Das Parlament beschließt die Pläne am 18. Dezember. Der Bund der Steuerzahler hatte im Vorfeld bemängelt, dass mit 3.000 neuen Stellen etwa für Polizisten und Lehrer zu viel Geld dauerhaft verplant werde. Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisierte hingegen, dass die Pläne etwa im Bildungsbereich nicht weit genug gingen. Die geplanten 1.000 zusätzlichen Lehrerstellen dienten dazu, bereits beschlossene Bildungsmaßnahmen umzusetzen. Echte Verbesserungen an den Schulen seien damit jedoch nicht zu erwarten.

Schwarz verteidigt Haushaltspläne

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sprach während der Debatte von einem Haushalt der Verantwortung. "Mit den Schwerpunkten, die wir auf Klimaschutz, auf Bildung und Innovation und den sozialen Zusammenhalt legen, kann sich dieser Haushalt sehen lassen", so Schwarz.

Dauer 0:35 min BW-Doppelhaushalt: "Ein Haushalt der Verantwortung" Grüne-Fraktionschef Andreas Schwarz verteidigte am Mittwoch den Doppelhaushalt. Er könne sich durchaus sehen lassen, so Schwarz.

"Sind auf eine Schlechtwetterphase vorbereitet"

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart warnte vor drohenden Schwierigkeiten in der Wirtschaft. In der Autobranche sei die Lage angespannt. "Auch auf längere Sicht sind wir jetzt mit diesem Haushalt auf eine Schlechtwetterphase vorbereitet." Die Landtagsfraktionen können noch Änderungen am Haushaltsentwurf von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) vornehmen. Reinhart wies darauf hin, dass die Koalition von Grünen und CDU in den vergangenen Jahren Schulden zurückgezahlt habe - das sei erstmalig seit fünfzig Jahren geschehen.