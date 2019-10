Nur ein Klick reicht aus und der digitale Fingerabdruck ist gespeichert. Viele User wissen nicht, wann und wie Daten im Internet abgefangen und gespeichert werden. Eine Kampagne der Landesregierung will das ändern.

"Viele Verbraucher machen sich keine Gedanken, was mit ihren Daten passiert, weil sie sich über die Vorgänge im Hintergrund nicht bewusst sind", betonte Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU). Bei der Kampagne "#seiunberechenbar" können sich Bürger darüber informieren, welchen Einfluss Algorithmen bei Finanzierungen, bei der Reisebuchung oder bei Bewerbungen ausüben, so das zuständige Verbraucherministerium am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Die Info-Kampagne läuft im Internet, es soll aber auch Veranstaltungen geben, zum Beispiel an Schulen.

Hauk sieht auch den Bund in der Verantwortung

Schon mit einfachen Tricks wie der Einstellung "privat" beim Surfen im Internet könne die Speicherung von Suchverläufen verhindert werden, hieß es in der Mitteilung. Hauk sieht auch den Bund in der Verantwortung. "Der Bund sollte sich unserer Kampagne anschließen und deutlich auf die Vor- und Nachteile von Algorithmen aufmerksam machen", sagte Hauk. Zudem wären Verhaltensregeln von Unternehmen im Umgang mit Algorithmen sinnvoll.

Auch der Datenschutzbeauftrage der Landesregierung, Stefan Brink, warnte in einem Gespräch mit dem SWR im August diesen Jahres vor den Datensicherheitslücken bei Smartphones:

Datenschutzbeauftragter warnt vor laxem Umgang mit Handys Das Smartphone gibt jede Menge Daten von uns preis, zum Beispiel über unseren Standort. Das birgt auch Gefahren, warnt Stefan Brink, Datenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg.