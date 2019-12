Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink gibt seinen Twitter-Account auf. Grund: Die Plattform sei nicht mehr mit seiner Tätigkeit als Datenschützer vereinbar.

Der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, Stefan Brink, wird seinen Account mit 5.400 Followern bei Twitter zum 31. Januar 2020 löschen. Die Plattform sei nicht mehr mit seiner Tätigkeit als Datenschützer vereinbar. Twitter sammele im Hintergrund Nutzerdaten. Er könne aber nicht Datenschutzbeauftragter beziehungsweise Aufsichtsbehörde sein und gleichzeitig Nutzer eines womöglich datenschutzrechtlich problematischen Netzwerkes.

Bye bye #Twitter BVerwGE 6 C 15.18: Aufsicht muss bei Verstoß nicht vorrangig gg Betreiber soz Netzwerk vorgehen - und kann daher kein Nutzer mehr sein @lfdi_bw betreibt diesen Account nicht länger u löscht ihn nach letztem Gespräch m Twitter (zu Art. 26 #DSGVO) am 31.1.2020 😢 https://t.co/qVdXekQ4eH LfDI Baden-Württemberg, Twitter, 30.12.2019, 17:11 Uhr

Soziale Netzwerke sammeln Daten

Juristischer Hintergrund ist eine inzwischen vom Bundesverwaltungsgericht in deutsches Recht überführte Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zu Facebook. Demnach haben nicht nur die Betreiber sozialer Netzwerke, also etwa Facebook und Twitter, sondern auch Nutzer Mitverantwortung für Datenschutzverstöße. Sie seien mit ihrer Fanpage oder ihrem Account quasi ein Türöffner für die Datensammelei der Konzerne. Diese legen im Hintergrund etwa Profile der Nutzer an, die die Seiten besuchen, vernetzen Daten und sammeln diese zu Werbezwecken.

Brink will mit Behörden sprechen

Für Brink müssen sich alle öffentlichen Stellen und Privatunternehmen überlegen, ob sie nicht seinem Beispiel folgen und sich aus den Netzwerken zurückziehen. Er kündigte an, im kommenden Jahr Gespräche mit Behörden zu führen und sich zuallererst an die Ministerien, aber auch etwa an die Polizei und letztlich an Unternehmen zu wenden.

"Das werden schwierige Gespräche, weil sich alle an die sozialen Netzwerke gewöhnt haben." Stefan Brink, Datenschutzbeauftragter BW

Das könnte seinen Worten zufolge allerdings in einer problematischen Situation münden: "Wenn nicht alle öffentlichen Stellen unsere Einschätzung teilen, müssen wir möglicherweise von unseren Aufsichtsbefugnissen Gebrauch machen und anordnen, dass zum Beispiel Behörden soziale Medien verlassen."

Brink will Alternativen nutzen

Datenschützer Brink will sich nun andere Kanäle suchen - etwa nicht gewerbliche und dezentral organisierte Netzwerke. Außerdem wolle seine Behörde einen eigenen Podcast aufbauen "und den Newsletter verbessern". Schade sei, dass nun die große Reichweite und die unmittelbare Ansprechbarkeit verloren gehe. "Das tut schon weh. Aber wir müssen versuchen, eine rechtmäßige Alternative aufzubauen."