Der Tag der Deutschen Einheit soll zumindest mal überwiegend trocken werden im Land, aber die Sonne wird sich eher nicht zeigen. Auf sie können nur zwei Regionen hoffen - am freundlichsten wird es im Süden.

Dunkle Wolken gibt's am langen Wochenende nicht nur über der Burgruine Hohenurach (Kreis Reutlingen). dpa Bildfunk Fabian Sommer/dpa

Grau und kühl wird der Donnerstag, so der Deutsche Wetterdienst, trotzdem werde das noch der angenehmste Tag in dieser verregneten Woche. Allerdings kann es am Vormittag im Osten und Norden von Baden-Württemberg bei 9 bis 16 Grad noch leicht regnen, erst am Nachmittag bleibt es trocken. Die Wahrscheinlichkeit, die Sonne zu sehen, ist eher gering - am höchsten noch in Südbaden und im Allgäu.

Kein "Outdoor-Wetter" am langen Wochenende

Der Freitag, den viele als Brückentag frei nehmen, und das Wochenende werden eher ungemütlich mit vielen Wolken und Wind, immer wieder regnet es auch, so dass Regenschirm und Kapuze keinesfalls zuhause bleiben können.