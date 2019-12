Hunderte Rottweiler waren mit ihren Besitzern am 27. Oktober in Rottweil unterwegs. Die Hundehalter wollten beweisen, dass ihre Tiere friedlich sind. Unser Facebook-Post dazu hat die User in diesem Jahr am meisten beschäftigt. Viele Nutzer posteten Bilder ihrer Hunde und kommentierten in diese Richtung: "Das Problem ist niemals der Hund, das Problem ist am anderen Ende der Leine", fand beispielsweise Angelika Carter. Manche erzählten von ihren Erfahrungen - positiv wie negativ - mit Rottweilern. Holger Müller schrieb, "Genetik ist nun mal Genetik, das gilt allerdings für ALLE Rassen. Jeder Halter sollte sich trotzdem des Potenzials bewusst sein, welches er an der Leine führt". Maya Menga schrieb, für sie seien Rottweiler "hochsensible Familienhunde mit einem großen Beschützerinstinkt für ihre Familie". Darja Kazaev verstand zwar die Hundeliebe. "ABER!!! Ohne Leine und ohne Maulkorb draußen, No-Go. Man kann nie sichergehen, dass euer Liebling den anderen nichts tun kann."