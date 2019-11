Der Stuttgarter Autobauer Daimler will offenbar über tausend Führungsstellen streichen. Das geht aus einer internen E-Mail des Betriebsrats hervor. Es regt sich bereits Widerstand gegen den Stellenabbau.

In einer internen E-Mail hat sich der Daimler-Gesamtbetriebsrat am Freitag an die Beschäftigten in Deutschland gewendet. In dem Schreiben, das dem SWR vorliegt, heißt es unter anderem, man sehe die finanziell schwierige Situation des Unternehmens, sinnloses Kostenschrubben, so wörtlich, lehne man aber ab.

Källenius kündigte Sparprogramm an

Daimler-Chef Ola Källenius hatte schon vor Monaten ein Sparprogramm für den Stuttgarter Autobauer angekündigt. Details dazu will er Investoren am 14. November in London präsentieren. Jetzt sind erste Ideen bekannt geworden und die sorgen beim Betriebsrat für Ärger: Den Angaben zufolge will die Unternehmensleitung allein in Deutschland jede zehnte Führungsposition abbauen. Zudem sollen die Mitarbeitenden im kommenden Jahr auf die Tariferhöhung verzichten und individuelle Gehaltserhöhungen verschoben werden. Das will der Betriebsrat auf keinen Fall mitmachen.

Daimler selbst sagte dem SWR, man sei mit den Arbeitnehmervertretern in einem konstruktiven Dialog und werde sich zu Spekulationen nicht äußern.