Vor Daimler stehen harte Zeiten. Darauf reagiert Konzernchef Ola Källenius mit einem umfassenden Sparprogramm.

Etwa 1,4 Milliarden Euro will der Konzern bis Ende 2022 an Personalkosten einsparen. Das hat der Daimler-Chef Ola Källenius auf dem Capital-Market-Day in London angekündigt.

Neue Technologien und Elektrifizierung sind teuer

Als Grund für den Sparkurs nannte der Daimler-Chef vor allem die Investitionen in neue Technologien. Es sei noch viel zu tun, damit Daimler die CO2-Grenzwerte einhalten könne, die künftig in Europa gelten. Das Unternehmen befindet sich inmitten eines technologischen Wandels. All das kostet Geld, welches Ola Källenius nun durch ein umfassendes Sparprogramm verdienen will. Vor allem bei Mercedes sollen die Kosten gesenkt werden. Jede zehnte Stelle im Management soll gestrichen werden. Doch nicht nur das: Auch in der Verwaltung, im Controlling oder bei der Forschung und Entwicklung sollen Stellen wegfallen. Wie viele es sein werden, lies der Daimler-Chef aber noch offen. Die Diskussion um Personalkosten, sagte er, könne sehr emotional werden. Bei einer Senkung der Fixkosten komme man jedoch nicht um die Personalkosten herum, so Källenius. Für die deutschen Tarif-Mitarbeiter gilt bis 2030 eine Beschäftigungssicherung. Betriebsbedingte Kündigungen sind bei Daimler deshalb ausgeschlossen. Dies gilt jedoch nicht für die höheren Führungskräfte.

Daimler-Chef Ola Källenius will Daimler fit für die Zukunft machen und die Rendite wieder auf sechs Prozent erhöhen. dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Soeder/dpa

Daimler verliert an der Börse

Erste Reaktionen zu den Sparplänen bekam Daimler direkt von der Börse. Die Anleger bestraften die Ankündigung, so sank der Kurs zeitweise um bis zu 4,7 Prozent. Auch der Betriebsrat von Daimler mahnte, man diskutiere mit der Unternehmensleitung nun sicher nicht über Köpfe. Zu einem sinnvollen Maßnahmenpaket gehöre mehr, als nur Stellen zu streichen. Der Daimler-Betriebsrat forderte an erster Stelle Prozesse und Fremdvergaben auf den Prüfstand zu stellen. Die Zukunft des Unternehmens müsse die Zukunft der Beschäftigten sein. Michael Brecht, Gesamtbetriebsratsvorsitzender sagte, man werde nicht zulassen, dass die Beschäftigten für juristische Streitigkeiten oder Qualitätsprobleme von Zulieferern bluten müssen.

Vor allem in der Autsparte Mercedes-Benz-Cars will Daimler kräftig sparen. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Konkurrenz für Tesla

Frank Biller, Autoanalyst bei der Landesbank Baden-Württemberg, hat Verständnis für den Sparkurs. Auch ein Unternehmen wie Daimler müsse eine entsprechende Rendite erzielen, um langfristig erfolgreich zu sein. Daimler werde mit seiner Strategie der Elektrifizierung auch zur Konkurrenz für den US-Autobauer Tesla.

Ähnlich sieht das auch Stefan Bratzel, Automobilexperte und Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch-Gladbach. Daimler wolle bis 2022 wieder eine Rendite von sechs Prozent erreichen. Dies sei für einen Premiumhersteller zu wenig. Gleichzeitig zeige das aber auch, welche Schwierigkeiten der Konzern hätte, seine Kosten zu senken. Was den Personalabbau betrifft, so Bratzel, sei es wahrscheinlich, dass der Konzern gemeinsam mit dem Betriebsrat nach Lösungen suchen werde, um in der Produktion einen Abbau ohne Entlassungen zu ermöglichen. Dazu, schätzt er, werde es in den nächsten Monaten und Jahren Verhandlungen geben.