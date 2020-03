In Baden-Württemberg sind laut Sozialministerium aktuell nachweislich mindestens 116 Menschen am neuartigen Coronavirus erkrankt. Das Thema bestimmt zunehmend den Alltag der Menschen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Land ist noch einmal deutlich angestiegen. Das Landessozialministerium bestätigte am Freitagabend 20 weitere Neuinfektionen innerhalb weniger Stunden.

20 Neuinfektionen bestätigt

Betroffen von den Neuinfektionen sind demnach die Landkreise Heilbronn (4 Fälle), Ludwigsburg (2 Fälle), Böblingen (2 Fälle), Esslingen (1 Fall), Karlsruhe (1 Fall), Ravensburg (1 Fall) sowie der Bodenseekreis (1 Fall), der Neckar-Odenwald-Kreis (1 Fall), der Main-Tauber-Kreis (1 Fall), der Rems-Murr-Kreis (1 Fall), der Rhein-Neckar-Kreis (1 Fall) und die Städte Mannheim (1 Fall), Stuttgart (1 Fall) und Freiburg (2 Fälle). Weitere Informationen über die betroffenen Personen nannte das Ministerium nicht. Die Zahl hat sich nach Angaben des Sozialministeriums damit auf 116 erhöht. Möglicherweise gibt es darüber hinaus noch weitere Fälle.

Schulen und Kitas bleiben am Montag geschlossen

So gibt es im Kreis Biberach seit Freitagabend einen zweiten bestätigten Coronavirus-Fall, der in den Zahlen des Sozialministeriums noch nicht erfasst ist. Nach Mitteilung des Landratsamtes handelt es sich um einen 44-jährigen Mann. Er befinde sich mit seiner Familie in häuslicher Quarantäne, eine Verbindung zum ersten Coronavirus-Fall im Kreis Biberach bestehe wohl nicht. Dieser war am Freitag bestätigt worden. Im Kreis Biberach bleiben am Montag wegen des Coronavirus 18 Schulen geschlossen, zwei weitere im Kreis Ravensburg.

Vorsichtsmaßnahmen, um Risikogruppen zu schützen

Auch in anderen Städten im Land wurden Schulen und Kitas vorsorglich geschlossen. So bleibt auch in Lahr (Ortenaukreis) ein Gymnasium für zwei Wochen geschlossen, teilten die Behörden am Freitagnachmittag in Offenburg mit. 700 Schüler sind davon betroffen.

Dauer 2:56 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW SWR-Experte: Maßnahmen sind gerechtfertigt Die Landesregierung greift in Baden-Württemberg hart durch, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Ist das wirklich notwendig? Auf jeden Fall, findet Patrick Hünerfeld aus der SWR-Redaktion Wissenschaft. Video herunterladen (7,1 MB | MP4)

Krankenhäuser empfehlen, auf Besuche zu verzichten

Die Betreiber der Krankenhäuser im Landkreis Lörrach bitten wegen der Grippewelle und des Corona-Virus auf Besuche zu verzichten. Die Krankenhäuser appellieren an die Eigenverantwortung der Menschen und empfehlen die Notwendigkeit von Besuchen zu hinterfragen und nach Möglichkeit darauf zu verzichten. Jeder könne dazu beitragen, die sensible Einrichtung zu schützen und die Verbreitung von Keimen zu hemmen.

Großveranstaltungen und Messen abgesagt

Vielerorts werden Großveranstaltungen und Messen abgesagt. Die Messe Friedrichshafen hat wegen des Coronavirus die traditionsreiche Verbrauchermesse "IBO" und die "Aqua-Fisch" vorsorglich abgesagt. Auch die Stadt Lörrach verbietet bis Ende des Monats Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen. Die Verantwortlichen folgen damit einer Empfehlung des Lörracher Gesundheitsamtes.

Die Bildungsmesse "didacta" in Stuttgart wird wegen des Coronavirus verschoben. Nach der Ankündigung streiten nach SWR-Informationen derzeit die Messe Stuttgart und die Behörden darüber, wie es zu der Absage des Termins Ende März und der Ankündigung eines neuen Termins kam.

Experimenta wegen Coronavirus geschlossen

Die Experimenta in Heilbronn ist bis auf weiteres geschlossen. Als Grund nennt das Science Center auf seiner Internetseite das Coronavirus. Mehrere Mitarbeiter hätten die Faschingsferien im Risikogebiet Südtirol verbracht. Zum Schutz der Besucher und Mitarbeiter bleibe das Haus vorübergehend zu, so die Geschäftsführung.

Tourismusbranche durch Coronavirus unter Druck

Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf (CDU) rät Urlaubern, an Reiseplänen innerhalb des Landes trotz des neuartigen Coronavirus festzuhalten. "Für Gäste besteht kein Anlass zu Verunsicherung und Panik", erklärte Wolf am Samstag in Stuttgart. Derzeit könne man beruhigt nach Baden-Württemberg reisen. Die Tourismusbranche sei jedoch verunsichert.

Urlaub in Baden-Württemberg: Nach Tourismusminister Wolf auch in Zeiten von Corona kein Problem dpa Bildfunk Sebastian Gollnow

Die ersten Rückmeldungen der Betriebe ließen bereits erahnen, dass es kurzfristig Auswirkungen geben werde. Der Tourismus habe sich zu einem enorm wichtigen Wirtschaftszweig mit fast 60 Millionen Übernachtungen im Land entwickelt, daher müsse der Branche, die von enormer Bedeutung ist, kurzfristig zur Seite stehen.

Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg ist auf mindestens 116 (+ weitere, vom Sozialministerium noch nicht erfasste Fälle) gestiegen. Ein Überblick über die Anzahl der Fälle: Kreis Heilbronn: 17

Kreis Esslingen: 14

Zollernalbkreis: 11

Freiburg: 8

Mannheim: 5

Kreis Ludwigsburg: 5

Bodenseekreis: 4

Breisgau-Hochschwarzwald: 4

Ulm: 4

Rems-Murr-Kreis: 4

Rhein-Neckar-Kreis: 4

Stuttgart: 4

Kreis Böblingen: 3

Kreis Karlsruhe: 3

Ostalbkreis: 3

Ortenaukreis: 2

Kreis Ravensburg: 2

Kreis Tübingen: 2

Alb-Donau-Kreis: 2

Kreis Göppingen: 2

Heidelberg: 2

Main-Tauber-Kreis: 2

Kreis Biberach: 2 Jeweils einen Fall meldete das Sozialministerium für den Kreis Calw, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Rottweil, Hohenlohekreis, Kreis Heidenheim und dem Landkreis Sigmaringen. Quellen: Sozialministerum BW / Landratsämter Der Patient "Null" aus dem Kreis Göppingen, also der erste Patient in Baden-Württemberg, ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Hotline des Landesgesundheitsamtes zum Coronavirus ist täglich zwischen 9 und 18 Uhr geschaltet: 0711/904-39555 Quelle: Sozialministerium Baden-Württemberg

Neu ankommende Flüchtlinge sollen getestet werden

Im Heidelberger Ankunftszentrum sollen Flüchtlinge auf den neuartigen Coronavirus getestet werden. (Archivbild) SWR

Die Landesregierung will neu ankommende Flüchtlinge standardmäßig auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Denn in Massenunterkünften bestünde eine besondere Gefahr. Darauf haben sich das Innen- und das Gesundheitsministerium am Freitag in Stuttgart verständigt. Überprüft werden sollen auch Flüchtlinge, die in den vergangenen 14 Tagen eingereist seien.