Der baden-württembergische Umgang mit Großveranstaltungen sorgt für Kritik aus den Landkreisen. Zu schwammig und pauschal seien die Maßnahmen. Der Ministerpräsident weist das scharf zurück.

Die Empfehlung ist eindeutig, die Umsetzung dagegen nicht: Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern sollen vorsorglich abgesagt werden, rät Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dieser Empfehlung hat sich das Land Baden-Württemberg angeschlossen.

Dauer 1:10 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW BW-Wirtschaftsministerin: "Bewährte Programme können direkt zur Verfügung gestellt werden" Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) debattierte am Dienstag mit beim Wirtschaftsgipfel in Berlin. Besprochen wurde, wie Unternehmen in "Corona-Zeiten" unterstützt werden können. Video herunterladen (3 MB | MP4)

Während andere Bundesländer wie Bayern und Nordrhein-Westfalen solche Großveranstaltungen schon verbieten, arbeitet Baden-Württemberg jedoch noch an einer entsprechenden Verordnung. Bis dahin bleibt es beim Appell an die Behörden vor Ort, die letztlich entscheiden müssen.

Die Empfehlungen seien allerdings zu schwammig und nicht nachvollziehbar, findet der baden-württembergische Landkreistag. Die Übertragung des Coronavirus lasse sich durch diese pauschalen Appelle kaum aufhalten, sagt der Präsident des Landkreistags Joachim Walter: "Ich frage mich, was wir Menschen antworten, die bei uns anrufen und sagen: Wir rechnen mit 980 Teilnehmern, was sollen wir machen?"

Infektionsschutz: So sind Absagen von Großveranstaltungen geregelt Das Infektionsschutzgesetz gibt für ganz Deutschland einen Rahmen vor, wie Infektionskrankheiten bekämpft werden sollen. So ist zum Beispiel in Paragraf 28 des Gesetzes geregelt, dass "Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen" beschränkt oder verboten werden dürfen, um zu verhindern, dass sich eine ansteckende Krankheit ausbreitet. Die Entscheidungen darüber sollen aber vor Ort, in den einzelnen Bundesländern fallen. Die Länder können dazu jeweils eine "zuständige Behörde" bestimmen. In Baden-Württemberg sind die Ortspolizeibehörden, also die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden, dafür zuständig, Veranstaltungen abzusagen oder auch eine Quarantäne anzuordnen.

In der "Stuttgarter Zeitung" hatte der Geschäftsführer des Kommunalverbands, Alexis von Komorowski, sogar von einem "Überbietungswettbewerb im Einschränken" gesprochen und eine klare Linie gefordert. Man solle sich auf wirklich gefährdete Orte wie Krankenhäuser und Pflegeheime konzentrieren.

Kretschmann hat kein Verständnis für öffentliche Kritik

In einer Pressekonferenz am Dienstag verurteilte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die öffentliche Kritik scharf: "Öffentliche Äußerungen in einer Krise, die die oberen Verwaltungsbehörden massiv kritisieren, ohne die Grundlage dieser Kritik deutlich zu machen, geht überhaupt nicht", so Kretschmann. Das sorge lediglich für eine Verunsicherung der Bevölkerung und sei nicht zuträglich zur Lösung des Problems.

Als untere staatliche Verwaltungsbehörde seien die kommunalen Verbände Teil der staatlichen Verwaltung. Sie seien in entsprechenden Gremien vertreten und könnten Kritik und Anregungen dort jederzeit einbringen, erläuterte Kretschmann.

Kretschmann sieht das Ziel ebenfalls darin, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Bisher, so Kretschmann, sei das schon gut gelungen. Allerdings rechnet er damit, das die Zahl der Infektionen weiter steigen wird. Man stehe erst am Anfang der Ausbreitung, erklärte Kretschmann. Bislang gibt es 232 Fälle in Baden-Württemberg.

Lucha kündigt "Geisterspiele" an

Das Spiel des VfB Stuttgart gegen den Arminia Bielefeld fand trotz Spahns Forderung am Montagabend wie geplant statt. Lucha versicherte, dass diese Entscheidung gut durchdacht in Abstimmung mit dem VfB, der Stadt Stuttgart und dem Bundesgesundheitsminister gefallen war. Gleichzeitig kündigte er aber an, dass es Spiele mit einem so großen Publikum erst einmal nicht mehr geben werde.

"Das wird meines Erachtens das letzte Spiel in dieser Größenordnung für eine Zeit X gewesen sein." Manfred Lucha (Grüne), Landesgesundheitsminister

Landesregierung beschließt weitere Maßnahmen

Die Landesregierung hat am Dienstag weitere Maßnahmen beschlossen, um das neuartige Coronavirus einzudämmen. So soll etwa in Bussen und Bahnen mit Aufklebern und Durchsagen auf Hygieneregeln hingewiesen werden. Außerdem sollen Rücklagen aus der Landeskasse freigegeben werden, um Schutzausrüstung für Ärzte und Pfleger zu kaufen oder Unternehmen zu helfen, die nun wirtschaftliche Einbußen haben.