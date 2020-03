Das Coronavirus breitet sich in Baden-Württemberg weiter aus: Die Zahl der Infizierten stieg am Dienstag auf 28 an. Betroffen sind zwei Rückkehrer aus dem Skiurlaub in Südtirol.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Baden-Württemberg auf 28 gestiegen. Das Sozialministerium teilte am Dienstagmorgen in Stuttgart mit, dass es zwei weitere Fälle gibt.

Demnach handelt es sich um einen 61 Jahre alten Mann aus dem Zollernalbkreis, der mit einer Reisegruppe zum Skifahren in Südtirol war. Er habe am Montag Symptome gezeigt und befinde sich in häuslicher Isolation. Bei dem anderen Fall geht es um eine 45 Jahre alte Frau aus Ulm, die ebenfalls zum Skiurlaub in Südtirol war. Sie wird in der Universitätsklinik Ulm isoliert versorgt.

Zwar hat das Robert-Koch-Institut mehrere Risikogebiete in Italien ausgewiesen, allerdings zählt Südtirol nicht dazu. Am Montag riet Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) Reisenden nicht pauschal von Fahrten in die norditalienischen Risikogebiete ab. Er empfahl aber ausdrücklich, Fahrten zu verschieben, wenn die Urlaubsplanung auch die Teilnahme an größeren gesellschaftlichen Ereignissen vorsieht.

Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg ist auf 28 gestiegen. Ein Überblick:



- Kreis Heilbronn: acht Fälle

- Freiburg: vier Fälle

- Mannheim: drei Fälle

- Landkreis Göppingen: zwei Fälle

- Landkreis Tübingen: zwei Fälle



Jeweils einen Fall meldeten die Gesundheitsämter in den Kreisen Rhein-Neckar, Karlsruhe, Ludwigsburg, Böblingen, Zollernalbkreis, Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Ulm und Rottweil. Der Patient "Null" aus dem Kreis Göppingen, also der erste Patient in Baden-Württemberg, ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Mann befindet sich aber weiterhin in häuslicher Quarantäne. Die Verantwortlichen haben eine Hotline eingerichtet. Sie ist werktags zwischen 9 und 16 Uhr unter 0711/904-39555 zu erreichen. Quelle: Sozialministerium Baden-Württemberg

Coronavirus auch in einem Altenheim angekommen

Am Montag wurde bekannt, dass in einem Pflegeheim in Bad Rappenau mehr als 100 Menschen unter Quarantäne stehen. Das teilte die Stadt mit. Ein 85 Jahre alter Bewohner hatte sich wohl bei einem 32-jährigen Pfleger angesteckt, der zuvor in Mailand war. Auch eine Kollegin des Pflegers wurde angesteckt. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Coronavirus-Infektion wurde die gesamte Wohngruppe, die von dem Pfleger betreut wurde, unter Quarantäne gestellt. Offenbar wurden trotzdem weitere Infektionsfälle nachgewiesen. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass auch weitere Wohngruppen betroffen sein könnten. Der ganze Altenpflegebereich wurde deshalb isoliert. Besucher sind vorerst nicht mehr zugelassen.

Ein Teil des Altenpflegeheims in Bad Rappenau steht unter Quarantäne SWR

Blutkonserven-Mangel in Baden-Württemberg

Normalerweise verzeichnet der Blutspendedienst Hessen/Baden-Württemberg 2.500 Blutspenden pro Tag. Zuletzt waren es weniger als 2.000. Das hat zur Folge, dass die Vorräte an Blutkonserven knapp werden. Sie reichen gerade noch für zwei Tage. Der Sprecher des Blutspendedienstes vermutet, dass viele Menschen die Spendetermine aus Angst vor dem Coronavirus meiden. Das Virus ist jedoch gar nicht über das Blut übertragbar. Zudem werde beim Blutspenden auf größte Hygiene geachtet, wie das Deutsche Rote Kreuz betont. In der Uniklinik Freiburg werden wegen des Mangels derzeit sogar Operationen verschoben. Deshalb appelliert die Uniklinik nun an alle Menschen in Freiburg und Umgebung, zur Blutspende zu gehen.

Zum Begriff "neuartiges Coronavirus" In seiner Berichterstattung spricht der SWR vom "neuartigen Coronavirus". Die Weltgesundheitsorganisation nennt den Virus aber "SARS-CoV-2". Wie kommt es zu dem Unterschied? Das tun wir aus zwei Gründen. "SARS-CoV-2" ist sehr sperrig, sowohl beim Hören als auch beim Lesen. "Neuer" oder "neuartiger Coronavirus" ist zwar verkürzt, aber verständlicher. Den Zusatz, dass es sich um einen neuen Virus handelt, sehen wir aber als notwendig an, denn Corona-Viren bilden eine komplette Virenfamilie. Sie wurden bereits in den 60er Jahre entdeckt und sehen kranzförmig aus. Der lateinische Begriff für Kranz ist "Corona". Zu der Familie der Corona-Viren gehört zum Beispiel auch das SARS-Virus, an dem 2002/03 hunderte Menschen starben. Das neue Virus aus China gehört auch zur Familie der Corona-Viren. Die genaue Bezeichnung "SARS-CoV-2" wurde eingeführt, weil das neue Virus in vielen Punkten dem alten SARS-Virus ähnelt.

Arbeitnehmer sollen im Zweifelsfall zuhause bleiben

Die Unternehmen in Baden-Württemberg gehen bisher unterschiedlich mit der möglichen Ansteckungsgefahr um. Bei Bosch gibt es bis vorerst Ende März keine Dienstreisen von und nach China und in betroffene Gemeinden in Norditalien. Wer von dort zurückkommt soll 14 Tage lang Homeoffice machen. Diese Regel gilt zum Beispiel auch bei SAP aus Walldorf. SAP und der Stuttgarter Autobauer Daimler verweisen auch auf die grundsätzliche Möglichkeit, nach Absprache von zu Hause aus zu arbeiten.

Beim Energieversorger EnBW sind die Vorgaben strenger. Hier dürfen Mitarbeiter, die aus Risikogebieten zurückkehren, zwei Wochen lang nicht an den Arbeitsplatz - notfalls werden sie bezahlt freigestellt. Wer Kontakt mit Personen aus den Risikogebieten hatte, soll mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst das Risiko abwägen. Für betriebsnotwendige Tätigkeiten der EnBW, vor allem Strom-, Gas-, Wassernetze und Kraftwerke gebe es eigene Notfallpläne. Dafür bestehe aber bislang noch keine Notwendigkeit. Auch wo kein Homeoffice möglich ist, zum Beispiel bei Verkäufern, gelten Vorsichtsmaßnahmen. Lidl aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn) zum Beispiel erklärte, man sorge für Desinfektionsmittel für die Mitarbeiter und habe sie dafür sensibilisiert, bei Krankheitssymptomen oder Kontakt mit einer infizierten Person rechtzeitig einen Arzt zu kontaktieren. Auch hier gilt: Im Verdachtsfall oder wenn sie kürzlich in einem Risikogebiet waren, müssen Mitarbeiter zu Hause bleiben.