per Mail teilen

Mit der steigenden Zahl der Corona-Infektionen steht die baden-württembergische Landesregierung zunehmend in der Kritik. Nach Ansicht der Opposition zeigt das Gesundheitssystem Schwächen.

Dauer 1:06 min Sendezeit 17:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Corona: Opposition kritisiert Gesundheitssystem Die Opposition hat am Mittwoch die Landesregierung wegen ihres Umgangs mit Corona kritisiert: Das baden-württembergische Gesundheitssystem habe Schwächen, meint die SPD. Laut AfD hat die Landesregierung zu spät auf das Virus reagiert. Video herunterladen (2,7 MB | MP4)

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Baden-Württemberg steigt weiter an. Mit den neuen Fällen wächst auch die Kritik an der grün-schwarzen Landesregierung. Der Umgang mit dem neuartigen Coronavirus legt nach Ansicht der Opposition im baden-württembergischen Landtag Schwächen des Gesundheitssystems offen.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch sagte am Mittwoch: "Wir merken: An manchen Stellen ist unser Gesundheitssystem nicht optimal aufgestellt." Zu denken geben solle etwa, dass Arztpraxen schon jetzt fragten, was sie tun sollten, wenn ihnen die Schutzkleidung ausgehe.

AfD: Bevölkerung wurde nicht rechtzeitig informiert

Auch der FDP-Politiker Jochen Haußmann sagte, es sei ein besorgniserregender Zustand, dass bei gerade einmal 44 Erkrankten (Stand Mittwochvormittag, Anm. d. Red.) die Schutzausrüstung für Krankenhauspersonal und Ärzte knapp werde. "Desinfektionsmittel wird plötzlich zum raren Gut", bemängelte Haußmann.

Die Bundesregierung will nun ergänzend zu anderen Beteiligten Schutzkleidung zentral für Arztpraxen, Krankenhäuser und Bundesbehörden beschaffen, wie am Mittwoch nach Beratungen des Krisenstabs der Regierung mitgeteilt wurde, an der auch der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) teilnahm. Der Export medizinischer Schutzausrüstung wie Atemmasken, Handschuhen und Schutzanzügen ins Ausland wird auf Anordnung des Wirtschaftsministeriums verboten.

Dauer 1:09 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Corona: Bund will Schutzausrüstung zentral beschaffen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich am Mittwoch mit seinen Kollegen aus den Bundesländern beraten - auch mit dem baden-württembergischen Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Video herunterladen (2,9 MB | MP4)

AfD-Fraktionschef Bernd Gögel warf der grün-schwarzen Landesregierung außerdem vor, sie habe es versäumt, die Bevölkerung rechtzeitig und umfassend über Schutzmaßnahmen zu informieren. Zudem sei es dringend nötig, dass Wirkstoffe für Medikamente wieder in Deutschland produziert würden und nicht in Billiglohnländern wie China. Ansonsten sei man im Ernstfall nicht in der Lage, die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen.

Sozialminister Lucha warnt vor Alarmismus

Sozialminister Lucha mahnte im Landtag noch einmal zur Besonnenheit. Die Patienten in Baden-Württemberg würden bislang milde Krankheitsverläufe zeigen. "Unsere Strategie lautet grundsätzlich: höchste Aufmerksamkeit, höchste Achtsamkeit, aber kein Alarmismus."

Dauer 2:31 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Viele Fragen zu Coronavirus in Arztpraxen und Apotheken Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Sozialminister Manfred Lucha (beide Grüne) wollen die 84 speziellen Notfallpraxen im Land auf ihre Aufgaben vorbereiten. Denn die Verunsicherung in Baden-Württemberg scheint groß zu sein. Video herunterladen (6,1 MB | MP4)

Zur besseren Betreuung mutmaßlicher Patienten und besorgter Menschen will das Land die bereits existierenden rund 84 Notfallpraxen für den Umgang mit dem Coronavirus ausrüsten. Sie sollen rund um die Uhr als Anlaufstelle für erkrankte Menschen und Verdachtsfälle dienen. In mehreren Landkreisen ist dies bereits der Fall, andere sollen nachziehen. Um die medizinische Betreuung zu gewährleisten, will die Landesärztekammer zudem pensionierte Ärzte anschreiben. Ziel ist es, möglichst viele Mediziner im Ruhestand zu reaktivieren. Die Kammer gebe den Pool von theoretisch zusätzlich einsatzfähigen Ärzten mit rund 7.000 an, sagte Lucha.

Hausärzteverband: Logistische Fragen sind nicht geklärt

Der Landeshausärzteverband zeigte sich allerdings skeptisch: "Das wird sicher der ein oder andere machen", sagte Verbandssprecher Manfred King. "Aber das Land muss auch die logistischen Fragen klären. Wo zum Beispiel werden diese ehemaligen Ärzte eingesetzt? Sie haben ja ihre Praxen verkauft oder an den Nachfolger vergeben." Verbandsmitglieder hätten sich zudem beklagt, sie hätten keine Schutzmasken mehr zur Hand, es seien auch auf eigene Kosten keine mehr zu erhalten.

Blume: Antisemiten missbrauchen Corona-Angst

Neben überlasteten Arztpraxen und leeren Regalen in Apotheken gibt es noch ein weiteres Problem. Laut Michael Blume, der baden-württembergische Antisemitismus-Beauftragte, wird die Angst vor dem Coronavirus im Internet für Hetze gegen Juden instrumentalisiert. "Antisemiten versuchen Ängste in der Bevölkerung vor dem Coronavirus zu schüren und zu nutzen, um Verschwörungserzählungen in die Welt zu setzen", erklärte Blume. Youtuber behaupteten, dass das Virus von US-amerikanischen Juden hergestellt und verbreitet werde. Die Rede sei auch von einer "zionistischen Weltverschwörung für eine neue Weltordnung". Gleichzeitig werde versucht, die Berichterstattung seriöser Medien als zensiert oder als "Fake News" zu diskreditieren.

Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter der baden-württembergischen Landesregierung SWR SWR

Blume befürchtet, dass sich entsprechende Phänomene in den kommenden Monaten verstärken könnten. "Wir brauchen daher mutige Stimmen, die auch digital gegen Verschwörungsmythen aufklären." Spätestens nach den Anschlägen von Halle und Hanau müsse jedem klar sein, so Blume, "dass digitale Radikalisierung längst kein harmloser Spaß mehr ist".