Wie das Elsass und die Schweiz mit dem Coronavirus umgehen

Auch die Schweiz und das Elsass verzeichnen eine steigende Zahl an Corona-Infizierten: 250 in der Region Grand Est, 281 in der Schweiz. Im Kampf gegen das Virus werden Schulen geschlossen und Großveranstaltungen abgesagt. Und die Gesundheitsbehörden gehen ungewöhnliche Wege, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.