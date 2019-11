per Mail teilen

Daimler-Chef Ola Källenius wird heute erstmals über seine Zukunftspläne für den Stuttgarter Autobauer sprechen. Was bereits vorab durchgesickert ist, sorgt für Unruhe.

Ola Källenius wird in London eine Art Regierungserklärung abgeben. Vor Analysten und Investoren wird der Daimler-Chef die künftige Strategie des Autobauers präsentieren. Denn Daimler steckt mitten in einem Veränderungsprozess: Das Unternehmen muss in neue klimafreundliche Technologien investieren und kämpft gleichzeitig mit den Folgen des Dieselskandals und der aktuellen Konjunkturflaute.

Führung und Personal auf allen Ebenen soll zurückstecken

Källenius hat deshalb bereits ein Sparprogramm angekündigt. Investoren, Betriebsrat und Beschäftigte erwarten, dass er jetzt Details verraten wird. Einige Informationen sind schon vor der Veranstaltung durchgesickert. Und die haben für Unruhe gesorgt: So sollen etwa 1.100 Führungsjobs wegfallen, die Mitarbeitenden sollen teilweise auf Gehaltserhöhungen und Tarifsteigerungen verzichten. Das will der Betriebsrat auf keinen Fall mitmachen.

Hohe Erwartungen an Källenius

Auf der Veranstaltung am Donnerstag muss der Daimler-Chef Analysten, Investoren, aber auch die Beschäftigten davon überzeugen, dass seine Strategie die richtige für die Zukunft des Autobauers ist.