Im Dezember haben Grüne und CDU in Baden-Württemberg eine Einigung bei der Reform des Polizeigesetzes und beim Bleiberecht von gut integrierten Geflüchteten verkündet. Dann gab es Streit um Details. Jetzt soll alles klar sein.

Nach Angaben der grün-schwarzen Koalition ist das Gesamtpaket zum Bleiberecht und Polizeigesetz am Dienstag auf den Weg gebracht worden, teilten die beiden Regierungsfraktionen in Stuttgart mit. Dazu gehöre unter anderem, dass Baden-Württemberg zeitnah eine Bundesratsinitiative einreichen will, um für Asylbewerber mit Arbeit eine bessere Bleibeperspektive zu schaffen.

Grünen-Fraktionschef Schwarz: Wichtiges Signal für Unternehmen

Damit könne Handwerkern und Unternehmern, die Geflüchtete beschäftigen, ein wichtiges Signal gesendet werden, so der Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz (Grüne). Wo es rechtlich möglich sei, sollen zunächst die abgelehnten Asylbewerber aus Baden-Württemberg abgeschoben werden, die keine Arbeit haben und nicht in Ausbildung sind.

Beim Polizeigesetz geht es den Angaben zufolge darum, dass Polizisten in bestimmten Fällen Schulterkameras auch in Wohnungen oder Diskotheken einsetzen dürfen. Die bisherige Beschränkung für Bodycams auf den öffentlichen Bereich, sei unzureichend gewesen, erklärte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Zudem soll die Rechtsgrundlage für Kontrollen bei Großveranstaltungen verbessert werden. Innenminister Thomas Strobl (CDU) rechnet mit einer schnelle Umsetzung. "Wir gehen nun schnell ins Kabinett, und dann kann das parlamentarische Verfahren zügig durchgeführt werden", sagte er.

Grün-Schwarz in einem Punkt weiterhin uneinig

Die Koalition hatte bereits im Dezember eine Einigung verkündet. Über die Auslegung von Details gab es dann aber Streit:

Dauer 1:26 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Streit um Bleiberecht für abgelehnte Asylbewerber mit Job Abschiebung vom Arbeitsplatz? Die SPD fordert mehr Rechte für gut integrierte Geflüchtete, die Arbeit haben. Im baden-württembergischen Landtag wurde am Mittwoch darüber gestritten und entschieden. Video herunterladen (3,4 MB | MP4)

Bei dem Streit ging es um die "Ermessensduldung". Die Grünen befürworteten ein Verfahren, wonach bestimmten Flüchtlingen in Arbeit einfach ein erhebliches öffentliches Interesse an ihrem Bleiben bescheinigt werden sollte. Die CDU hielt das aber rechtlich für nicht machbar. In dem Punkt bleiben Grüne und CDU weiterhin unterschiedlicher Meinung, wie die Parteien einräumten.