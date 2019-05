Auf dem CDU-Landesparteitag in Weingarten (Kreis Ravensburg) ist Landeschef Thomas Strobl mit 83,3 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Das Ergebnis ist damit minimal besser ausgefallen als 2017.

Kurz vor der Europa- und Kommunalwahl hat die baden-württembergische CDU ihren intern umstrittenen Vorsitzenden Thomas Strobl im Amt bestätigt. Strobl schnitt zwar etwas besser ab als bei seiner letzten Wiederwahl 2017 (82 Prozent), aber deutlich schlechter als 2015 (97,86 Prozent) und 2013 (87,3 Prozent). Nach den internen Querelen der letzten Wochen ist das dennoch ein ordentliches Ergebnis für den Landeschef.

Strobl nannte die Ergebnisse der Präsidiumswahl "klar stabilisierend" gemessen an dem, was in den letzten Wochen und Monaten alles geschrieben und versendet worden sei. "Ob ich zufrieden bin, ist gar nicht so sehr die Frage. Ich kann meine Arbeit weitermachen, das mache ich gerne." Jetzt gebe man Vollgas für die Wahl in drei Wochen.

"2021 verjagen wir die Grünen"

In seiner Rede vor der Wahl hatte Strobl die Delegierten zu Geschlossenheit aufgerufen. "2016 haben wir die Sozialdemokraten aus der Regierung verjagt, 2021 verjagen wir die Grünen!", sagte er. Strobl warnte seine Parteikollegen allerdings davor, sich zu sehr mit sich selbst zu beschäftigen. "Die Leute mögen nichts weniger, als öffentlichen Streit."

Interne Querelen um mögliche Spitzenkandidatur

Damit war wohl auch die Diskussion um seine eigene Spitzenkandidatur gemeint. Obwohl die Frage nach der Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021 bei diesem Parteitag noch nicht auf dem Programm steht, tobt hinter den Kulissen bereits der Machtkampf. Offenbar meinen einige in der CDU, dass Strobl bei der Landtagswahl 2021 keine Chance gegen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe.

Parteikollegen hatten kritisiert, Strobl vergrabe sich in seinem Innenministerium, beschäftige sich mit vielen Themen nicht. Kritikpunkt außerdem: Strobl setze sich zu wenig gegen den grünen Koalitionspartner durch und wenn er den Konflikt suche, wie jüngst beim Thema Dieselfahrverbote, dann sei er zu umständlich. Ob Strobl jedoch überhaupt noch einmal als Spitzenkandidat antreten will, ist noch offen. Als Alternative ist Kultusministerin Susanne Eisenmann im Gespräch. Sie wurde am Freitagabend mit mäßigen 83,4 Prozent im Präsidium bestätigt.

Strobl: "Es geht um Haltung"

Die Diskussionen der letzten Wochen seien nicht spurlos an ihm vorübergegangen, sagte Strobl in Weingarten. Er forderte jedoch: "Kämpfen - nicht für mich, sondern für die CDU Baden-Württemberg!" Die Menschen im Land interessiere nicht, wer mit wem streite. "Sie wollen Antworten auf ihre Probleme."

Trotz der Kampfansage an die Grünen will der Landesvorsitzende und Vize-Ministerpräsident bis zur Landtagswahl "verlässlich und lösungsorientiert" in der Koalition regieren. Es könne aber nicht nur um Harmonie gehen. Man werde auch unbequem sein: "Es geht auch um Haltung", so Strobl.

Ulrich Zeitel neuer Schatzmeister

Die sonstigen Spitzenpositionen in der baden-württembergischen CDU bleiben nach den Wahlen am Freitagabend nahezu unverändert. Als stellvertretende Landesvorsitzende wurden Thorsten Frey (85,1 Prozent), Daniel Caspary (81,5 Prozent) und Annette Widmann-Mauz (65,9 Prozent) wiedergewählt. Generalsekretär Manuel Hagel (CDU) wurde mit 78,4 Prozent im Amt bestätigt. Lediglich im Amt des Schatzmeisters gab es einen Wechsel: Claus Paal trat nicht mehr an, als Nachfolger wurde Ulrich Zeitel mit 92,3 Prozent der Stimmen gewählt. Der Landesvorstand amtiert für zwei Jahre.