per Mail teilen

Die CDU-Fraktion hat die Idee einer Nahverkehrsabgabe gegen Lärm, Stau und Luftverschmutzung in Städten strikt zurückgewiesen. Eine mögliche Lösung ist laut CDU-Fraktionschef Reinhart eine "flexiblere Arbeitswelt".

"Wir dürfen das Leben in den Verdichtungsräumen mit zusätzlichen Abgaben nicht weiter verteuern, sondern müssen vielmehr dafür sorgen, dass die Verdichtungsräume entlastet werden", sagte der CDU-Fraktionschef im baden-württembergischen Landtag Wolfgang Reinhart. Man könne nicht einfach an der Lebenssituation Zigtausender Familien und Berufspendler vorbeigehen.

Reinhart: "Zwangsabgaben sind keine Lösung"

Staus und Pendlerströme könnten durch eine flexiblere Arbeitswelt reduziert werden. "Jeder Homeoffice-Platz entlastet die Ballungsräume." Der Ausbau der digitalen Infrastruktur müsse beschleunigt werden, forderte Reinhart. Auch der Neubau von Straßen in Städten sei kein Tabu, sondern wegen steigender Einwohnerzahlen im Land und zunehmenden Güterverkehrs dringend notwendig. "Zwangsabgaben sind jedenfalls keine Lösung", sagte er. "Jeder Steuerzahler finanziert bereits jetzt den ÖPNV mit, selbst wenn er ihn nicht nutzt."

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart lehnt eine Nahverkehrsabgabe ab picture-alliance / Reportdienste Sebastian Gollnow

Reinharts Aussage könnte neue Debatten in der grün-schwarzen Koalition befeuern. In Berlin wird über eine City-Maut debattiert. Baden-Württemberg denkt seit längerem über einen anderen Weg nach, um Lärm, Luftverschmutzung und Staus in den Städten zu verringern: Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) prüft eine Nahverkehrsabgabe. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte sich offen für eine Untersuchung gezeigt.