5.000 neue Funkmasten will die Bundesregierung aufstellen, um das mobile Netz zu stärken. Das ist auch dringend nötig, wie zahlreiche Beispiele hier aus dem Land zeigen.

Viele Verbraucher in Baden-Württemberg haben immer noch mit Funklöchern zu kämpfen. Anschluss mit dem Handy? Fehlanzeige. Auch aus diesem Grund berät das Bundeskabinett derzeit im brandenburgischen Meseberg über den Ausbau des Mobilfunknetzes. 5.000 neue Funkmasten sollen aufgestellt werden.

Probleme im Rems-Murr-Kreis oder auch im Allgäu

Insbesondere in ländlicheren Gebieten gibt es in Baden-Württemberg massive Probleme. Erst vor Kurzem hatte die Bundesregierung eine Übersichtskarte veröffentlicht. Zum Beispiel ist der Empfang im Rems-Murr-Kreis oder auch im Kreis Schwäbisch Hall schlecht. Auch in Leutkirch im Allgäu und rund um Ochsenhausen und Bad Wurzach gibt es viele Funklöcher.

Auch der Schwarzwald ist betroffen. In den Kreisen Calw oder Freudenstadt, also im Nordschwarzwald, aber auch im Südschwarzwald zeigt die Karte viele Städte und Gemeinden, bei denen die Mobilfunkversorgung extrem schlecht ist.

Auch andere Untersuchungen zeigen Versorgungslücken

Die Aussagen der Karte decken sich auch mit einer Untersuchung des Online-Portals Verivox. Das hatte Anfang des Jahres geschaut, wo es viele Funklöcher in Deutschland gibt. Insgesamt 240 Kommunen mit einer mangelhaften Netzqualität wurden da bundesweit aufgelistet, die meisten davon in Baden-Württemberg, nämlich insgesamt 63.

Laut Verivox gibt es viele Funklöcher im Schwarzwald, Neubulach, Bad Teinach-Zavelstein oder Schonach. Aber auch in anderen Gebieten, wie zum Beispiel Richtung Bodensee, Frickingen oder Guggenhausen, gibt es Probleme in Sachen Mobilfunkversorgung.