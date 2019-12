per Mail teilen

Mit Meuthen, Chrupalla und Weidel hat die AfD eine neue Bundesspitze, die sich als gemäßigt verkaufen will. Doch die Ergebnisse der Vorstandswahlen sprechen eine andere Sprache.

"Wir müssen verdammt schnell lernen, wir müssen regierungswillig und regierungsfähig werden", sagte der wiedergewählte AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen zum Abschluss des Parteitags in Braunschweig. "Das kann verdammt schnell kommen, dass hier nichts anderes mehr geht."

Meuthen und sein neuer Co-Vorsitzender Tino Chrupalla betonten mehrfach, dass sie das mit einer gemäßigten Ausrichtung erreichen wollen. Chrupalla sagte, er sehe das größte Wählerpotential im bürgerlich-konservativen Lager. Meuthen erklärte, er stehe für eine Rechtsaußenpolitik nicht zur Verfügung.

Zwischen Abgrenzen und Willkommenheißen

Gleichzeitig hieß Meuthen jedoch auch den rechtsnationalen "Flügel" ausdrücklich willkommen. Dessen Mitglieder wurden am Sonntag reihenweise in den Parteivorstand gewählt. Darunter sind unter anderem Andreas Kalbitz, ideologisch eng verbunden mit dem Rechtsaußen Björn Höcke, und der Rheinland-Pfälzer Joachim Paul, dem vorgeworfen wird, für eine NPD-nahe Zeitschrift geschrieben zu haben. Das bürgerliche Lager verlor bei den Vorstandswahlen dagegen deutlich an Boden.

Meuthen war zuletzt zwar etwas auf Distanz zum "Flügel" gegangen und hatte sich unter den Radikalen in seinem Heimatlandesverband Baden-Württemberg Feinde gemacht. Doch nun bestätigten ihn auch die Stimmen vieler "Flügel"-Mitglieder im Amt. Auch die stellvertretende Vorsitzende Alice Weidel aus dem Kreisverband Bodenseekreis hat gute Verbindungen zum "Flügel".

Räpple und Gedeon ohne Chance

Die baden-württembergischen AfD-Radikalen Wolfgang Gedeon und Stefan Räpple traten in Braunschweig gewohnt provokant auf, blieben bei den Wahlen aber erwartungsgemäß ohne Chance. Erfolgreich war dagegen der Europaabgeordnete Joachim Kuhs aus Baden-Baden. Er gehört dem neu gewählten Bundesvorstand an.