In Baden-Württemberg gibt es offenbar hunderte Ärzte aus dem Ausland, die arbeiten wollen, es aber nicht dürfen - aufgrund bürokratischer Hürden. Dabei mangelt es an medizinischem Fachpersonal.

Momentan warten in Baden-Württemberg offenbar hunderte Ärzte und Ärztinnen aus dem Nicht-EU-Ausland darauf, ihre Zulassungsprüfungen abzulegen. Nur mit der staatlichen Approbation dürfen sie in Deutschland praktizieren. Doch viele Ärzte müssen Monate oder sogar Jahre warten, um zur Fachprüfung zugelassen zu werden. Dafür müssen sie glaubhaft machen können, dass sie in Baden-Württemberg bleiben und Chancen auf einen Arbeitsplatz haben. Solch eine Bestätigung zu bekommen, ist schwer. Außerdem gebe es nicht genug Prüfer, um die Zulassungen abzuhalten, sagte der Ärzteverband Marburger Bund dem SWR.

Bereit für die Prüfung

Shahram Siamakpour ist einer der Wartendenden. Er kam im April aus dem Iran nach Stuttgart, um in einem Krankenhaus zu arbeiten - wissend, dass es in Deutschland einen Ärztemangel gibt. Der 50-Jährige ist ausgebildeter Mediziner, hat im Iran 15 Jahre lang praktiziert. Nun büffelt er medizinische Fachbegriffe und belegt Sprachkurse. Er sei bereit für die Prüfungen, doch bekomme keine Chance, es zu beweisen, so Siamakpour. Ihm fehlt die sogenannte Glaubhaftmachung für eine zukünftige Arbeitsstelle.

"Das bedeutet, ich muss einen Arbeitgeber finden, der behauptet, dass er mich als Arzt einstellen möchte. Und der ist nicht so einfach zu finden." Shahram Siamakpour, Arzt aus dem Iran

Ohne Approbation könne er keine Arbeitsstelle finden, und ohne Arbeitsstelle bekäme er keine Glaubhaftmachung, sagt Siamakpour. "Für mich bedeutet das keine Schwierigkeit, sondern eine Unmöglichkeit."

Shahram Siamakpour wartet seit Monaten auf die Möglichkeit, seine Zulassungsprüfung als Arzt ablegen zu können. SWR

Zwei Jahre lang hat er seiner Familie Hoffnung auf ein besseres Leben in Deutschland gemacht, so Siamakpour. Sich von dieser Vorstellung zu verabschieden, sei der größte Verlust für ihn.

Schwierges Verfahren lockern?

Frank Reuther, Vorsitzender des Marburger Bundes Baden-Württemberg, bestätigt, dass die Glaubhaftmachung für die wartenden Ärzte schwierig sei: "Es stellt sich die Frage, ob man dieses Verfahren nicht vollständig lockern kann." Stuttgarts Regierungspräsident Wolfgang Reimer hält hingegen daran fest. "Es muss ein Gesamteindruck entstehen, dass derjenige in Baden-Württemberg arbeiten will", sagte Reimer. Zu viele Ärzte hätten in der Vergangenheit eine Approbation in Baden-Württemberg erhalten und wären danach zum Arbeiten in an anderes Bundesland gegangen.

Keine Zeit zum Warten

In Baden-Württembergs Krankenhäusern arbeiten momentan knapp 4.400 Ärzte aus dem Nicht-EU-Ausland, davon 74 aus dem Iran. Shahram Siamakpour wäre gerne einer von ihnen. Ihm läuft die Zeit davon: Seine Urkunden aus dem Iran sind nicht mehr lange gültig, auch finanziell wird es schwierig. Wenn er nicht bald die Prüfungen ablegen kann, seine Approbation erhält und anfängt zu arbeiten, dann muss er zurück in den Iran. Obwohl er es nicht möchte, sondern hier arbeiten und leben will.