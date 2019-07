Fast hätte der Streit tödlich geendet. In einem Schwetzinger Café schoss ein Mann einem anderen in den Bauch. Am Dienstag soll in dem Prozess am Mannheimer Landgericht das Urteil verkündet werden.

In ihrem Plädoyer hatte die Staatsanwaltschaft fünf Jahre Haft gefordert. Die Verteidigung plädierte auf neun Monate zur Bewährung. Die beiden Männer waren laut Anklage im Dezember 2018 bei einem Streit in einem Café aneinander geraten. Als die Situation eskalierte, gingen andere Gäste dazwischen. Doch der Streit flammte erneut auf und der 36-jährige Angeklagte zog laut Staatsanwaltschaft eine Pistole. Damit habe er seinem Kontrahenten mit der Absicht ihn zu töten in den Bauch geschossen. Weiterer Schuss löst sich bei Gerangel Trotz seiner Verletzung soll der Mann den Angeklagten daraufhin zu Boden geworfen und auf ihn eingeschlagen haben. Bei dem Gerangel um die Waffe habe der Angeklagte einen weiteren Schuss abgegeben. Die Kugel traf die Hand des Opfers. Der Verletzte verließ das Lokal und brach vor der Tür zusammen. Der Schütze wurde später festgenommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat er zugegeben, die Schüsse abgefeuert zu haben. Er behauptet, in Notwehr gehandelt zu haben.