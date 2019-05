Der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte hat die Veröffentlichung des sogenannten Ibiza-Videos scharf kritisiert. Man sei über das Ziel hinaus geschossen.

Die heimliche Aufzeichnung und Veröffentlichung des Videos mit dem zurückgetretenen österreichischen FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache ist nach Meinung des Datenschutzbeauftragten Stefan Brink bedenklich. Die Veröffentlichung des aus seiner Sicht illegal aufgenommenen Videos zeitgleich mit der ersten Berichterstattung schieße über das Ziel hinaus. Man hätte sich mit der Veröffentlichung des Videos zurückhalten können, um die Rechte der Betroffenen zu schonen, so Brink:

Dauer 01:14 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Brink: "Übers Ziel hinaus geschossen" Der Datenschutzbbeauftragte von Baden-Württemberg, Stefan Brink, hat seine Kritik an der geheimen Aufzeichnung eines Videos mit dem österreichischen FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache bekräftigt. Video herunterladen (3,1 MB | MP4 )

Die Presse entscheide zwar selbst, was sie veröffentliche, sie müsse aber auch gegenläufige Grundrechte beachten. "Dazu gehören auch die Persönlichkeitsrechte und dazu gehört auch der Datenschutz", sagte er. Das Video stamme nach allem was man wisse aus einem kriminellen Akt, mit der Veröffentlichung vertiefe man diesen Eingriff, so Brink. Es gehe ihm darum, eine Debatte anzustoßen.

"Wir schützen Links- und Rechtsextreme - und sogar nette Menschen. (...) Datenschutz ist ein Grundrecht und gilt für alle." Stefan Brink

Brinks Kritik löst Irritation und Kritik aus

Mit seiner Äußerung löste der Datenschützer erhebliche Irritationen aus. Die baden-württembergische Landesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Dagmar Lange, äußerte Unverständnis. Das Video enthalte einen wichtigen Sachstand, den Wähler auch wissen müssten. Die Journalisten, die das Video veröffentlicht haben, hätten sich auf Boden des Gesetzes verhalten und Material, dass ihnen zugespielt worden sei, geprüft.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch kritisierte Brink für dessen Äußerungen. Das Strache-Video offenbare die "demokratieverachtende Haltung der Rechtsextremen". "Es fällt mir daher im Augenblick schwer, mir Sorgen um die Rechte von Herrn Strache zu machen", teilte er mit. Er finde es bedenklich, dass Brink zu dem Ergebnis komme, dass die Rechte Straches über dem öffentlichen Interesse stünden.

Vermeintliche Oligarchin versprach Wahlkampfhilfe

Der "Spiegel" und die "Süddeutsche Zeitung" hatten die "Ibiza-Videos" am Freitagabend veröffentlicht. In dem 2017 heimlich aufgenommenen Video verspricht Strache einer angeblichen russischen Oligarchin für Wahlkampfhilfe unter anderem öffentliche Aufträge, sollte die FPÖ an die Regierung kommen. Das Treffen war offenbar als Falle organisiert worden - von wem, ist nicht bekannt. Auch das kritisierte Brink. Wenn man ein solches Vorgehen durchgehen lasse, sei nicht nur die politische Kultur in Frage gestellt, sondern auch die Handlungsfähigkeit des politischen Systems, sagte er.

In der Debatte auf Twitter schrieb er, Politiker könnten ihren Job nicht mehr machen, wenn sie sich auch bei nicht öffentlich geführten Gesprächen darauf einstellen müssten, heimlich abgehört und aufgezeichnet zu werden und dass dies dann noch mit Bild und Ton veröffentlicht werde.