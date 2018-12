Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat einen Brandbrief an den Aufsichtsrat der Bahn geschrieben. Darin heißt es, der Zustand der Bahn sei beunruhigend.

In dem achtseitigen Schreiben, das dem SWR vorliegt, wendet sich Hermann direkt an Bahn-Aufsichtsratschef Michael Odenwald. Darin schreibt er, Baden-Württemberg habe sich erheblich für den Schienenverkehr engagiert, zuletzt mit Millionen-Investitionen für das BW-Ticket und die Tarifreform, die 2019 in der Region Stuttgart in Kraft tritt.

Alle Anstrengungen, Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen, würden allerdings konterkariert und durch die Qualitäts-Probleme der Bahn zunichte gemacht, so Hermann. Die Bahn müsse sich wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, die Netzgesellschaft müsse in öffentlicher Verantwortung gestärkt und die Planungskapazitäten deutlich verbessert werden.

Hermann: Die Bahn muss sich neu aufstellen

Die Bahn pünktlicher, sauberer und kundenfreundlicher werden, schreibt Hermann. Sonst könne die Landesregierung den Menschen nicht glaubhaft vermitteln, dass sie auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen sollten.

Das Unternehmen Bahn muss sich laut Hermann neu aufstellen. "Jeder Entscheidungsprozess dauert ewig, weil sie so viele verschiedene Gremien und Gesellschaften haben. Sie haben über 300 Tochter-Unternehmen, das kann so auf Dauer nicht funktionieren", sagte Hermann dem SWR. Nun würden sich die vielen Fehler der Vergangenheit rächen, als börsengetriebene Manager Raubbau an dem Verkehrsunternehmen betrieben hätten.