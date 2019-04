Mit einer Resolution will sich der Karlsruher Gemeinderat am Dienstagabend gegen die geplante Forstreform der Landesregierung wenden. Stadt- und der Gemeinderat befürchten erhebliche Nachteile für den Karlsruher Wald, wenn kommunaler und staatlicher Wald künftig getrennt bewirtschaftet werden. Die Stadt wäre sogar bereit gewesen, den Staatswaldanteil des Landes zu pachten oder zu kaufen, nur um eine einheitliche Bewirtschaftung des Karlsruher Waldes sicher zu stellen. Aber dazu ist das Land bislang nicht bereit.

Weil Staats – und Kommunalwald in Karlsruhe nur sehr schwer zu trennen seien, befürchtet die Stadt Nachteile. Ebenso, weil für den Karlsruher Staatswald in Zukunft auch noch zwei verschiedene Behörden zuständig sein sollen. Also insgesamt drei Ämter, die sich den Karlsruher Wald aufteilen. Weil die die Reform zum 1. Januar 2020 in Kraft treten soll, fordern Stadt- und Gemeinderat in ihrer Resolution unverzügliche Gespräche mit der Landesregierung. mehr...