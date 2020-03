Die deutsche Wirtschaft soll in der Coronakrise verstärkt staatliche Unterstützung bekommen. Der Wirtschaft in Baden-Württemberg reicht das nicht. Manche Branchen leiden besonders. Eine Börsenexpertin spricht sogar von einem "Crash".

Aufgrund der Coronaviruskrise hat der Koalitionsausschuss der Bundesregierung umfangreiche Unterstützung für die Wirtschaft angekündigt. Der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), Wolfgang Grenke, bezeichnete die Beschlüsse als "nur erste Maßnahmen". Im SWR sagte er: "Die Regelungen reichen aus meiner Sicht noch nicht aus. Betroffene Unternehmen müssten zum Beispiel Überbrückungskredite bekommen, damit ihre Liquidität erhalten bleibt."

Jedes zweite Unternehmen spürt Corona-Folgen

Gut jedes zweite Unternehmen in Baden-Württemberg spürt einer Umfrage zufolge bereits Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf seine Geschäfte. "Unsere exportorientierte Wirtschaft war natürlich recht schnell von Problemen bei Lieferketten und Geschäftsreisen betroffen", so Grenke. Rund 850 Unternehmen aus Baden-Württemberg hatten an der Umfrage teilgenommen. Mehr als ein Viertel der befragten Unternehmen erwartet als Folge der Epidemie in diesem Jahr einen Umsatzrückgang von mehr als zehn Prozent.

Reisebranche und Messebauer litten besonders

Die Wirtschaftsbereiche in Baden-Württemberg seien unterschiedlich stark von der Coronakrise betroffen, warnte Grenke.

Als Branchen, die besonders unter den Auswirkungen des Coronavirus leiden, bezeichnete Grenke die Reiseverkehrsbranche und die Messebauer. "Bei denen bricht praktisch das gesamte Geschäft weg", so Grenke.

"Crash" an den Börsen

Cornelia Frey, Marktexpertin an der Börse Stuttgart, bezeichnete die Situation an den Börsen als "Crash". Der deutsche Aktienindex notierte zum Tagesstart rund zehn Prozent im Minus. "Einen solchen Rückgang hatten wir zuletzt 1989", so Frey.

Anhand der neuen Konjunkturdaten könne man sagen, dass die Coronakrise in der deutschen Wirtschaft angekommen sei. Zum Beispiel verlor der Stuttgarter Automobilkonzern Daimler bis Montagmittag an der Börse rund zehn Prozent seines Werts und notiert so niedrig wie seit 2011 nicht mehr.

Wirtschaftsministerium erlaubt längere Arbeitszeiten im Einzelhandel

Das Wirtschaftsministerium hat entschieden, dass in den kommenden Wochen im Handel Ausnahmegenehmigungen von einzelnen Arbeitszeitregelungen erteilt werden können. "Seit dem Auftreten des Coronavirus beobachten wir vor allem bei Lebensmittel- und Drogeriemärkten eine ungewöhnlich hohe Nachfrage bestimmter Artikel. Dies führt dazu, dass die betroffenen Märkte bei der Kommissionierung der Ware in den Lagern und beim Befüllen der Regale im Markt teils nicht schnell genug hinterherkommen", so Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Montag. Unternehmen können deshalb ab jetzt bei den zuständigen Behörden Ausnahmegenehmigungen beantragen. Dann dürfen die Mitarbeiter die tägliche Höchstarbeitszeit überschreiten oder auch an Sonn- und Feiertagen arbeiten. Die Regelung ist bis Ende April befristet.

Kam zuletzt leer zurück: der Güterzug der Verbindung Mannheim-China SWR

Güterzugverbindung Mannheim-China betroffen

Das Coronavirus wirkt sich auch auf die wöchentliche Güterzugverbindung zwischen Mannheim und China aus. Wie das Logistik-Unternehmen Contargo am Montag mitteilte, ist der Zug aus Zentralchina im Februar zwei Mal ohne Ladung in Mannheim eingetroffen. Von dort kommen ansonsten Babysitze, Auto- und Maschinenteile für Europa.

Die Waren für den chinesischen Zielort, die Millionen-Stadt Xian, seien aber ohne Abstriche unterwegs gewesen. Darunter sind etwa Chemikalien und Elektronikteile für Autos.

China ist im vergangenen Jahr erneut zweitwichtigstes Exportland für Unternehmen aus Baden-Württemberg gewesen. Bezogen auf die Gesamtausfuhren Baden-Württembergs in Höhe von 205,2 Milliarden Euro betrug der Anteil Chinas acht Prozent. Der Anteil Chinas am Gesamtimport des Baden-Württemberg von 183,7 Milliarden Euro belief sich auf 7,6 Prozent.