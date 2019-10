Am Wochenende sind im Land weitere Demos angekündigt. Sie führen bei der Polizei zu einer erheblichen Mehrbelastung. In Stuttgart sind täglich Beamten wegen Kurden-Demos im Einsatz.

Mehr als 30.000 Einsatzstunden sind bisher wegen kurdischer oder türkischer Demonstrationen angefallen. Dabei waren in den vergangenen zwei Wochen nach SWR-Informationen landesweit rund 5.000 Beamte im Einsatz.

Vereinzelt kam es während der Demos zu Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden, auch mit Verletzten. In Stuttgart wurden an den vergangenen zwei Samstagen mehr als 20 Beamte verletzt.

Demo in Villingen-Schwenningen

Auch in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) kam es bei einer Demo zu einem Tumult mit Verletzten: Als ein Zug von etwa 80 kurdischen Demonstranten vor dem Lokal eines türkischen Arbeitervereins zum Stehen kam, schlugen einzelne Demonstranten mit Fahnenstangen auf Mitglieder des türkischen Vereins ein. Diese wiederum wehrten sich mit Schlägen. Videoaufnahmen des Vorfalls, die von einem Anwohner stammen, zeigen, dass die Polizeibeamten vor Ort Mühe hatten, die Lage in den Griff zu bekommen.

Die Polizei sieht das anders, sie sei jederzeit Herr der Lage gewesen, heißt es später. Gerhard Regele von der Polizei Tuttlingen sagt dem SWR: "Als die Versammlung gewalttätig wurde, wurde die Versammlung auch aufgelöst. Dem sind auch die Teilnehmer gefolgt."

Dauer 8:01 min Eskaliert der Kurden-Konflikt in Baden-Württemberg? Seit dem Einmarsch der Türkei in Syrien kommt es vermehrt zu Ausschreitungen zwischen Kurden und Türken in Baden-Württemberg, unter anderem in Mannheim, Stuttgart und Heilbronn. Video herunterladen (19,4 MB | MP4)

Stuttgart: Mehrere hundert Beamte im Einsatz

In Stuttgart ist die Polizei nach Angaben eines Sprechers seit Beginn der türkischen Militäroffensive täglich wegen Kurden-Demos auf der Straße, auch am Samstag steht in der Landeshauptstadt ein Großeinsatz bevor. Dabei sollen mehrere hundert Beamte vor Ort sein. Solche Einsätze kann die Polizei in Baden-Württemberg nicht mehr allein mit eigenen Beamten besetzen, Kräfte aus anderen Bundesländern, insbesondere Spezialeinheiten, seien angefordert. "Es ist eine explosive Lage, wenn man so will. Es gibt vielerlei Straftaten", sagte Polizeisprecher Stefan Keilbach. Dazu gehörten Flaschen- und Böllerwürfe sowie Sachbeschädigungen, zum Beispiel abgerissene Autoseitenspiegel.

Strobl: "Eine riesige Herausforderung"

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) spricht von einer "riesigen Herausforderung für die nächsten Tage und Wochen". Er befürchtet weitere Eskalationen: "Diese Demonstrationen machen mir schon Sorgen". Er hoffe, die Gewalt bleibe aus. "Selbstverständlich darf man für den Krieg demonstrieren, den die Türkei in Nordsyrien führt, und man darf selbstverständlich als Kurde gegen diesen Krieg in Deutschland demonstrieren. Was man aber nicht darf und was definitiv nicht geht, ist, dass man auf solchen Demonstrationen dann Gewalt ausübt", so Strobl.

BW-Innenminister Thomas Strobl hofft, dass es auf den Demonstrationen friedlich bleibt. SWR

GdP: Tausende Beamte fehlen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert, die Belastungsgrenze der Polizei sei überschritten. In Baden-Württemberg würden 6.000 Beamte fehlen. Sie fordert zudem einen Ausbau der Polizeireiterstaffeln, die derzeit über rund 30 Pferde verfügen. Der Einsatz von Pferden könne bei Großveranstaltungen weitere Kräfte ersetzen. "Der Respekt vor einem Pferd ist bei den Demonstrationsteilnehmern gegeben und wir können viel 'Manpower' dadurch einsparen", so der stellvertretende GdP-Landesvorsitzende Gundram Lottmann.