Zum Höhepunkt des Vogelzugs über Deutschland ruft der Naturschutzbund (NABU) an diesem Wochenende wieder zur Vogelbeobachtung auf. Wo Sie in Baden-Württemberg gute Chancen haben, lesen Sie hier.

Gute Aussichten haben Vogelfreunde am Bodensee. Die Region ist die Drehscheibe des Vogelzugs im Land und ein wichtiges Überwinterungsgebiet für Enten und Gänse. Außerdem nutzen Zugvögel Flusstäler als Flugrouten, etwa die Donau oder den Rhein. In der Wagbachniederung nicht weit von Karlsruhe machen viele Watvögel Station, um Energie zu tanken - zum Beispiel Bekassinen, Kampfläufer oder Grünschenkel. Zum Sonnenuntergang fliegen hunderte bis tausende Stare ein, um im Schilf zu übernachten.

Auch am Randecker Maar (Kreis Esslingen) auf der Schwäbischen Alb lassen sich Zugvögel gut beobachten, laut NABU etwa Finken und Drosseln in größeren Schwärmen. In den hohen Lagen des Schwarzwalds, zum Beispiel auf der Hornisgrinde im Ortenaukreis, sind Greifvögel zu sehen, unter anderem Mäusebussarde aus Skandinavien. Für Interessierte bietet der NABU auch geführte Exkursionen an.