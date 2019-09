Bei einem Viertel der baden-württembergischen Grundschulen steht der Schwimmunterricht nicht im Stundenplan. Auffällig sind hierbei die erheblichen regionalen Unterschiede.

An jeder vierten Grundschule in Baden-Württemberg findet kein Schwimmunterricht statt. Das geht aus einer Umfrage unter rund 2.200 Grundschulen hervor, die das Kultusministerium durchgeführt und am Donnerstag im Bildungsausschuss des baden-württembergischen Landtags vorgestellt hat.

Die in der Befragung angegebenen Gründe für den fehlenden Schwimmunterricht sind unterschiedlich. So gab ein Großteil der Schulen an, dass die Fahrtzeiten zum nächsten Schwimmbad zu lange seien oder es an qualifizierten Lehrkräften fehle. Eine Vertreterin der DLRG nannte in der Landtagsanhörung die vielen Bäderschließungen als Ursache. Nach Angaben des Städtetags sind derzeit 15 Prozent der Bäder von der Schließung bedroht.

Große regionale Unterschiede

Die regionalen Unterschiede sind der Umfrage zufolge erheblich. Während 44 Prozent der Grundschulen im Regierungsbezirk Freiburg im vergangenen Jahr keinen Schwimmunterricht hatten, fehlte in Tübingen nur in 17 Prozent der Grundschulen dieses Angebot. Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) kündigte an, den Ursachen gemeinsam mit den Kommunen auf den Grund zu gehen, da diese für die Schwimmbäder verantwortlich seien. Das Erlernen des Schwimmens liege in der Verantwortung der Eltern, fürs Üben sei dann die Schule zuständig, so Eisenmann.

Ministerium: Lehrer sollten sich fortbilden

Wo es Schwimmunterricht gibt, konnten über 70 Prozent der Schüler am Ende der Grundschule schwimmen. Drei Viertel des Unterrichts sei durch qualifizierte Lehrkräfte erfolgt. Die Schwimmerfolge der Kinder sind der Umfrage zufolge höher, wenn die Lehrkräfte für diesen Unterricht qualifiziert sind. Das Ministerium empfiehlt Lehrern deshalb, sich für die Aufgabe fortzubilden.