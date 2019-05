Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg wenden sich mit Beschwerden an den Bürgerbeauftragten des Landes. In einem Bereich haben sich die Beschwerden gegenüber dem Vorjahr sogar verdoppelt.

Den Bürgerbeauftragten für Baden-Württemberg, Norbert Schindler, haben vergangenes Jahr fast 500 Eingaben und Beschwerden erreicht. Das sind 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Es ist der zweite Jahresbericht des Ansprechpartners der Landesregierung für die Bürger. 60 Prozent der Eingaben kamen per E-Mail. In 20 Prozent der Fälle konnte laut Jahresbericht komplett Abhilfe geschaffen werden. Bei fast der Hälfte konnte zwischen Bürgern und Behörden vermittelt werden, so Schindler. Mehr Beschwerden über Polizei Häufige Beschwerden gibt es etwa, wenn Bürger belastet werden oder wenn es um unverständliche Behördenbescheide geht. Beschwerden gibt es beispielsweise bei Grundbucheintragungen, angeordnetem Rückbau von ungenehmigten Gartenhäusern und mangelhafter Schülerbeförderung mit Schulbussen. Verdoppelt haben sich Beschwerden über die Polizei. Sie machen aber nur etwas mehr als 16 Prozent der Fälle aus. Hilfe für Bürger im Umgang mit Behörden Das Land hat die Stelle des Bürgerbeauftragten Anfang 2017 eingerichtet. Sie soll die Bürger im Umgang mit Behörden stärken. Daneben können sich auch Polizisten über innerpolizeiliche Vorgänge beschweren.